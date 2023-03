Pylontech obtient le premier certificat mondial sur les batteries sodium-ion de TÜV Rheinland





SHANGHAI, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 3 mars 2023, Pylontech (no d'action 688063) a obtenu la première certification de batteries sodium-ion au monde de TÜV Rheinland, basée sur les normes UL1973:2022, IEC62619:2022, IEC62660-2:2018 et IEC62660-3:2022. Cette certification illustre les progrès et la maturité de Pylontech en matière de technologie de batteries sodium-ion et ouvre la voie vers son application dans le stockage d'énergie.

Selon BNEF, la capacité installée de stockage d'énergie mondiale devrait atteindre les 233 GWh d'ici la fin de 2030, avec un taux de croissance annuel composé de 21 %. La percée technologique des batteries sodium-ion vient donc compléter les batteries lithium-ion et atténue efficacement la pression sur l'approvisionnement en stockage d'énergie.

En tant que fournisseur de systèmes de stockage d'énergie, Pylontech exploite les avantages de ses activités de recherche et de développement indépendantes sur les piles et l'intégration verticale de la chaîne de production pour fournir un système de stockage d'énergie fiable et sûr à long terme. À la fin 2022, Pylontech avait livré plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie. Bénéficiant de la riche expérience dans le stockage d'énergie par batterie au lithium, Pylontech encouragera l'application de la batterie sodium-ion dans le domaine du stockage d'énergie avec son innovation technologique et apportera plus de valeur aux utilisateurs.

« Le fait d'être la première entreprise à obtenir des normes de sécurité internationales pour les batteries sodium-ion renforce indubitablement le positionnement de Pylontech sur l'ensemble du processus ? un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie spécialisé, doté de capacités de recherche et de fabrication complètes. Nous nous efforcerons de tirer parti de nos capacités pour accélérer le processus de neutralité carbone, indépendamment des défis technologiques, économiques ou environnementaux », a déclaré Geoffrey Song, vice-président des activités internationales du géant du stockage de l'énergie.

À propos de TÜV Rheinland

TÜV Rheinland est un organisme indépendant de premier plan à l'échelle internationale qui offre des services d'essais, d'inspections, de certification, de formation et de consultation et qui compte plus de 150 ans d'expérience dans le monde.

À propos de Pylontech

Pylontech a été fondé en 2009 en tant que fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) en regroupant une expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes afin d'offrir des solutions de stockage d'énergie fiables à l'échelle mondiale. Les expéditions ont doublé pendant huit années de suite, ce qui en fait un important fournisseur de systèmes de stockage d'énergie dans le monde.

