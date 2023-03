Le Colloque international de Rabat se penche sur « Le commerce et l'investissement dans un contexte de crise »





RABAT, Maroc, 08 March 2023 / PRN Africa / -- La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Souissi Rabat organise, avec la contribution du Bureau de la CEA en Afrique du Nord la 14ème édition du Colloque international de Rabat sous le thème « Commerce et investissement dans un contexte de crises », du 9 au 10 mars 2023.

Organisée sous format hybride, cette rencontre a pour objectif defavoriser l'échange entre chercheurs africains et du pourtour méditerranéen à propos de l'impact de la « poly-crise » actuelle sur le commerce et l'investissement et l'adaptation des chaînes de valeur globales aux chocs internationaux ; les implications sociales et économiques des crises multiples sur les pays africains et en particulier ceux de la rive Sud-méditerranéenne ; et identifier les défis à relever à travers des approches multilatérales et régionales de coopération.

Constituée de crises multiples survenant au même moment (géopolitique, sanitaire, climatique, alimentaire, énergétique etc.), la « poly-crise » actuelle n'affecte pas seulement le multilatéralisme et la primauté du droit dans la régulation des relations internationales, elle menace aussi la réalisation des ODD, la sécurité alimentaire et énergétique ainsi que les perspectives de reprise économique à l'échelle mondiale et d'émergence de pays en développement

Le Colloque international de Rabat est organisé dans le cadre d'un partenariat entre la Chaire de l'OMC auprès de l'Université Mohammed V de Rabat, le programme des Chaires de l'OMC, la Commission économique pour l'Afrique des Nations-Unies, l'Université Euromed de Fès, la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Souissi, le Laboratoire d'économie appliquée au développement (LEAD, Université de Toulon) ainsi que le Laboratoire d'Etudes et de Recherches Juridiques et Politiques (LERJP, Université Mohammed V de Rabat).

Les travaux du colloque seront suivis le 11 mars 2023 par un séminaire d'études doctorales ouvert à de jeunes chercheurs.

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

