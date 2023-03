Le Congrès africain de l'eau et de l'assainissement s'achève sur un appel à l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous





TUNIS, Tunisie, 08 March 2023 / PRN Africa / -- Les dirigeants du secteur de l'eau, les partenaires au développement et des responsables gouvernementaux ont appelé à un accès universel garanti aux services d'eau et d'assainissement en Afrique à l'issue du 21e Congrès international de l'Association africaine de l'eau et de la 7e Conférence sur la gestion des boues de vidange qui se sont achevés le 23 février 2023 à Abidjan.

Les participants ont reconnu le lourd fardeau que représentent une eau et un assainissement inadéquats en Afrique, ainsi que la nécessité d'une coordination plus étroite entre les gouvernements, les partenaires au développement et le secteur privé afin de mobiliser des financements pour renforcer le secteur de l'eau.

1?600 délégués et représentants de 146 entreprises internationales ont participé à la conférence conjointe organisée du 19 au 23 février 2023 et coparrainée par la Banque africaine de développement.

Le président de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, Silver Mugisha, a souligné que l'assainissement sera au coeur des préoccupations de l'association à l'avenir et a exhorté les autres à en faire de même. «?Ne nous contentons pas de dire que nous avons ajouté l'assainissement, mais intégrons-le depuis la base?», a-t-il plaidé avant d'ajouter : «?Rentrons chez nous pour mener des actions concrètes afin de faire la différence. Quoi que nous fassions, nous devons le faire dans le meilleur intérêt des populations et il faut espérer que cette conférence a fourni quelques éléments que nous pouvons utiliser.?»

Le directeur du développement de l'eau et de l'assainissement à la Banque africaine de développement, Osward Chanda, a souligné l'importance de l'innovation, des partenariats et des nouvelles approches pour renforcer la fourniture de services dans le domaine de l'eau. Il s'est dit optimiste quant aux partenariats qui ont été formés pendant le congrès pour mettre en oeuvre des innovations et développer le secteur de l'eau.

M. Chanda a également plaidé en faveur du renforcement des connaissances, de la promotion de modèles économiques permettant d'accroître l'efficacité et d'élargir l'accès à l'eau et à l'assainissement, et de la prise en compte des voix des bénéficiaires.

«?Nous avons besoin d'entendre davantage la voix des bénéficiaires dans nos conversations afin qu'ils puissent apporter cette expérience et ces connaissances de terrain dont nous avons tant besoin?», a déclaré M. Chanda réitérant l'engagement de la banque à soutenir les actions, initiatives et innovations qui amélioreront les moyens de subsistance et feront une différence dans la vie des Africains.

Drissa Diomandé, directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Hygiène, a dévoilé la Déclaration d'Abidjan 2023 sur l'accès à l'eau et à l'assainissement. Le texte reconnaît la nécessité d'une approche intégrée de la gestion des ressources en eau pour atteindre l'Objectif de développement durable n° 6 d'ici à 2030.

M. Diomandé a également recommandé que la Déclaration soit présentée lors de la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue en mars 2023, à New York.

Le prochain congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement se tiendra en février 2024, en Guinée Conakry.

SOURCE Groupe de la Banque africaine de développement (BAD)

