Journée internationale des femmes: l'UE prend des décisions historiques, alors que les droits des femmes sont menacés dans le monde entier





BRUXELLES, 07 March 2023 / PRN Africa / -- À la veille de la Journée internationale des femmes, la Commission européenne et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont fait la déclaration suivante:

«À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous pensons à la résilience et à la force des femmes. À leur détermination à lutter contre l'injustice. À leur dévouement à la protection des autres. À leur lutte acharnée pour le changement.

Non seulement aujourd'hui mais chaque jour, nous sommes unis avec toutes les femmes pour faire avancer la cause de leurs droits dans le monde entier. Nous voulons donner aux femmes les moyens d'atteindre sans entrave leurs objectifs de vie.

L'oppression croissante à l'égard des femmes et des filles à l'échelle mondiale et les atteintes à leurs droits fondamentaux sont alarmantes.

Nous sommes aux côtés des femmes en Iran, dont les libertés sont systématiquement bridées, et de celles en Afghanistan, où les talibans tentent d'effacer la présence des femmes et des filles dans l'espace public, ainsi que partout ailleurs dans le monde où les libertés et droits fondamentaux des femmes sont menacés ou bafoués.

Nous sommes également profondément préoccupés par les informations selon lesquelles les forces armées russes utilisent les violences sexuelles envers les femmes et les enfants en Ukraine comme arme de guerre. Ces actions constituent des crimes de guerre et leurs auteurs doivent être traduits en justice. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires internationaux pour faire payer la Russie pour ces atrocités.

Afin de renforcer l'obligation de rendre des comptes au niveau mondial, l'UE vient d'adopter un ensemble de sanctions à l'encontre des auteurs de violences sexuelles et sexistes.

Il y a également de bonnes nouvelles. L'UE a pris des décisions historiques pour faire en sorte que les femmes dans l'UE aient les mêmes chances que les hommes. Par exemple, avec les nouvelles règles de l'UE relatives à l'équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration des entreprises ou concernant la transparence des rémunérations. Nous voulons également fixer des règles à l'échelle de l'Union européenne pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique

Il reste encore beaucoup à faire. L'égalité réelle des droits est encore loin d'être une réalité. L'égalité entre les hommes et les femmes ne sera atteinte que le jour où nous participerons tous à sa promotion et à sa défense, que ce soit dans l'UE ou dans le monde.»

Contexte

Le thème de la Journée internationale des femmes 2023 est «DigitALL: innovation et technologie pour l'égalité entre les femmes et les hommes». La fracture numérique entre les hommes et les femmes empêche les femmes de tirer pleinement parti de la transition numérique. Grâce à sa stratégie numérique et à la croissance durable, l'UE cherche à garantir l'égalité d'accès des femmes au potentiel inexploité des technologies numériques.

La présidente Ursula von der Leyen a également proclamé 2023 Année européenne des compétences. Les investissements dans l'éducation et la formation professionnelle des femmes et des filles jouent un rôle fondamental pour améliorer la position des femmes dans tous les domaines et pour combler l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

En 2022, l'UE a réalisé d'importantes avancées dans la législation visant à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. En mars 2022, la Commission a proposé des normes minimales de l'UE pour lutter contre la violence fondée sur le genre. La proposition de directive s'attaque, pour la première fois, à la violence en ligne telle que le partage non consenti d'images intimes; la cyberprédation; le cyberharcèlement; et l'incitation à la violence ou à la haine en ligne. Depuis août 2022, le nouveau droit à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l'UE a commencé à s'appliquer. En septembre 2022, la Commission européenne a présenté la stratégie européenne en matière de soins. En novembre 2022, le Parlement européen a adopté la directive sur l'équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration, qui introduit des seuils pour une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées. En décembre, un accord politique a été conclu sur la directive sur la transparence des rémunérations. La Commission a publié aujourd'hui son rapport 2023 sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'UE, qui fait le point sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025.

La Commission lancera demain sa campagne de lutte contre les stéréotypes de genre, un volet important de la stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette année, la Commission européenne lance également un appel à propositions dans le cadre du programme «Citoyenneté, égalité, droits et valeurs» (CERV) afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, y compris la participation équilibrée des femmes à la prise de décision économique et politique.

L'UE continue de jouer un rôle moteur dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes au-delà de ses frontières, dans tous les aspects de ses travaux. En outre, dans le cadre du troisième plan d'action sur l'égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) 2021-2025, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) s'efforcent de faire en sorte que, d'ici 2025, 85 % des nouvelles actions extérieures de l'UE contribuent à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et des filles. Pour atteindre cet objectif, l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques et tous les secteurs extérieurs a été renforcée, à commencer par l'intégration des objectifs du GAP III, et une approche intersectionnelle, fondée sur les droits et porteuse de changements en matière de genre est encouragée.

La défense des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes est une priorité essentielle de la politique extérieure de l'UE. Plus récemment, en décembre 2022, l'UE et ses partenaires africains ont uni leurs forces pour améliorer les droits en matière de sexualité et de procréation en Afrique dans le cadre de la stratégie «Global Gateway». Cette initiative faisait suite à un train de mesures pris en septembre 2022 visant à soutenir les droits des femmes en matière de sexualité et de procréation dans le monde. Ces deux actions engagent 105 millions d'euros pour soutenir les femmes dans le monde entier.

L'année 2023 marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame que "tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits".

Demain, en reconnaissance des efforts remarquables consentis en matière d'égalité entre les hommes et les femmes par les organisations universitaires et de recherche, la Commission annoncera les lauréats du prix européen des champions de l'égalité entre les hommes et les femmes (EU Award for Gender Equality Champions). Les noms des lauréats seront disponibles dans un communiqué en ligne. Une cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct ici.

Copyright Union européenne, 1995-2023

SOURCE Commission europénne

Communiqué envoyé le 10 mars 2023 à 22:17 et diffusé par :