Des jeunes filles afghanes s'installent au Rwanda pour poursuivre leur éducation





NEW YORK, 09 March 2023 / PRN Africa / -- Les jeunes filles sont parmi les premières étudiantes étrangères admises à la School of Leadership, Afghanistan (SOLA), un internat afghan pour filles basé à l'origine à Kaboul, avant qu'il ne soit forcé de déménager au Rwanda en 2021 suite à l'interdiction.

Première et unique école de ce type, SOLA offre un espace sûr aux jeunes filles afghanes pour qu'elles reçoivent une éducation de niveau secondaire, avec l'ambition de créer une génération de femmes leaders.

« Le dévouement et la force des femmes et des filles afghanes face à une telle adversité nous inspirent et nous rendent humbles chaque jour », a déclaré le directeur général de l'OIM, António Vitorino.

« Cette initiative me remplit d'espoir et de détermination à poursuivre notre plaidoyer aux côtés des femmes et des filles du pays, pour un Afghanistan qui reconnaisse, promeuve et utilise à son avantage les contributions de ses femmes, et qui investisse dans ses filles », a-t-il ajouté.

L'arrivée des jeunes filles au Rwanda fait suite à un accord entre l'OIM et SOLA pour aider à organiser le voyage en toute sécurité et la réinstallation de ses étudiantes, qui vivent déjà en dehors de l'Afghanistan, de leur pays de résidence actuel vers le campus de SOLA au Rwanda.

Les étudiantes qui sont arrivées jusqu'à présent ont été aidées et escortées jusqu'à l'internat par le personnel de l'OIM.

« Les élèves étaient très impatientes de se rendre à leur école. Pendant le vol, la plus jeune fille a reçu une casquette de pilote et des lunettes de soleil. Elle était tellement enthousiaste et heureuse ; elle a porté sa casquette pendant tout le voyage et m'a dit qu'elle voulait devenir pilote quand elle serait grande », a raconté un membre du personnel de l'OIM qui escortait les élèves.

« Mars 2023 marque une année depuis que les Talibans ont fermé les portes des écoles de filles en Afghanistan, leur refusant le droit d'étudier au-delà de la sixième année », a déclaré Shabana Basij-Rasikh, fondatrice de SOLA. « Je suis extrêmement reconnaissante à l'OIM d'avoir assuré leur voyage en toute sécurité jusqu'à notre école où elles grandiront pour devenir les membres d'une génération de leaders qui, un jour, aideront à reconstruire l'Afghanistan ».

A SOLA, les nouvelles étudiantes rejoindront leurs camarades de classe, qui ont été accueillies par le gouvernement rwandais en août 2021. L'OIM va poursuivre son aide à la relocalisation d'autres étudiants afghans dans cette école.

