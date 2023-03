Le HCR et la Banque africaine de développement mènent une mission conjointe en République centrafricaine pour trouver des solutions durables pour les réfugiés et les personnes déplacées internes





NEW YORK, 08 March 2023 / PRN Africa / -- Des représentants de la Banque africaine de développement et de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés ont effectué du 21 au 25 février 2023, à Bria, en République centrafricaine, une visite conjointe pour explorer les initiatives conjointes de solutions durables afin de soutenir le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes.

La délégation composée de Raouf Mazou, haut-commissaire assistant chargé des opérations au HCR, comprenait outre Yéro Baldeh, directeur du Bureau de coordination des États en transition à la Banque africaine de développement, Yvette Glele-Ahanhanzo, directrice du suivi de portefeuille et de la prestation de services, Mamady Souaré, chef de bureau pays de la banque en Centrafrique et leurs équipes. Elle s'est rendue à Bria, à 580 kilomètres au nord de Bangui.

Au plus fort des conflits armés, plus de 50?000 personnes ont fui la capitale centrafricaine pour se réfugier à Bria, près du camp militaire des Nations unies. Aujourd'hui, environ 35?000 natifs de Bria espèrent toujours rentrer chez eux.

La délégation a rencontré les autorités nationales et les partenaires au développement qui travaillent aux côtés de la population de la République centrafricaine pour consolider les progrès vers une paix durable et une reprise socio-économique inclusive. Les deux organisations se sont engagées à approfondir les partenariats par une collaboration plus systématique dans certains pays ciblés.

La troisième Stratégie pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2022-2026) de la Banque africaine de développement met l'accent sur la prévention des conflits et sur la reconstruction et le développement inclusifs après les conflits. Cela comprend l'autonomisation des communautés déplacées de force et des communautés d'accueil, comme dans la région de l'Afrique centrale, et la recherche de solutions régionales. Le portefeuille actif de la Banque en République centrafricaine s'élève à plus de 450 millions de dollars et comprend des projets dans les secteurs de l'agriculture, des transports, de la gouvernance et des affaires sociales qui viennent en appui au programme de développement du gouvernement.

Selon M. Baldeh, la visite conjointe à Bria souligne le besoin urgent d'une collaboration étroite entre les organisations humanitaires et les partenaires au développement. «?Cela s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina de faire progresser la paix et le développement dans des contextes fragiles, comme ici en République centrafricaine. C'est pourquoi nous souhaitons intensifier et accélérer notre soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes déplacés, les rapatriés et les communautés d'accueil?», a déclaré M. Baldeh.

«?Les déplacés internes que nous avons rencontrés à Bria ont très clairement exprimé leur désir de rentrer chez eux, les conditions de sécurité continuant à s'améliorer?», a déclaré M. Mazou. «?Nous encourageons les autorités nationales à poursuivre le rétablissement de la sécurité dans le pays, et nous sommes désireux de continuer à travailler avec des partenaires au développement tels que la Banque africaine de développement pour aider les rapatriés à reconstruire leurs communautés?», a-t-il ajouté.

Les deux organisations se sont engagées à approfondir leurs partenariats en collaborant de manière plus systématique dans certains pays et régions ciblés. Cela comprend la collaboration dans d'autres points chauds de déplacement forcé sur le continent africain et la mise en oeuvre de la Déclaration de Yaoundé et de la Plateforme d'appui aux solutions durables pour la situation centrafricaine.

SOURCE Centre d'actualités de l'ONU

