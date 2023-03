La Côte d'Ivoire valide son étude diagnostic et son plan d'action en matière de Partenariat Public-Privé pour le financement des infrastructures





ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 08 March 2023 / PRN Africa / -- La Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), en partenariat avec le Bureau du Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et le Comité national de pilotage des partenariats public prives (PPP) de Cote d'ivoire, a organisé, ce jour à Abidjan, un atelier de validation de l'étude diagnostic de la Côte d'Ivoire sur les PPP en matière d'infrastructures.

Prévu du 6 au 7 mars 2023, cet atelier, qui réunit des représentants de ministères en charge du Plan et du Développement, du Budget, des Transports, du Comité national de pilotage des PPP et du secteur privé vise à examiner les conclusions de l'étude de cadrage sur les PPP dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, sensibiliser et orienter le débat sur les PPP dans les infrastructures et leurs modalités de financement en Côte d'Ivoire, puis élaborer un plan d'action pour une intervention à court et moyen terme.

L'étude diagnostic et le plan d'action y affèrent de la Cote d'Ivoire s'inscrivent dans le cadredu projet « PPP pour le financement des infrastructures » de la CEA, une initiative qui vise entre autres à accroître le nombre de projets d'infrastructure financés par des partenariats public-privé (PPP) et accélérer le développement des infrastructure en Afrique. Six ( 6) pays africains sont impliqués dans ce processus, en l'occurrence le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, la Zambie, le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

L'objectif principal de cette initiative est de " renforcer les capacités des parties prenantes à utiliser les partenariats public-privé comme moyen de financement innovant et de développement des infrastructures à l'appui de l'industrialisation dans certains pays africains dans l'ère post-COVID-19 ".

Dans son intervention à l'ouverture des travaux de cet atelier, le représentant du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire Mr Ghitu-I Mundunge, a souligné l'importance des investissements du secteur privé dans le financement de l'effort de développement national. Il a indiqué que le Système des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'engage à s'assurer de la cohérence du projet sur les PPP piloté par la CEA avec le CCDD 2021-2025. Il a réitéré le souhait de voir une augmentation du nombre de PPP inclusifs, pourvoyeurs d'emplois locaux et durables, favorisant l'égalité des sexes et permettant un meilleur accès aux services sociaux de base.

Pour sa part, , le représentant la CEA, M. Amadou Diouf, a mis en évidence des avancées majeures réalisées dans le cadre de l'initiative de la CEA dans des domaines clés qui incluent (a) le développement ou le renforcement des cadres de PPP, (b) l'assurance que les unités de PPP sont établies et fonctionnelles (c.-à-d., dotées de capacités) ; (c) le développement de projets de pipeline "PPP axés sur les personnes" comme une influence directe du projet ; et (d) le lancement ou la création d'un "Forum africain annuel de PPP". Cette initiative complète également les programmes en cours de la CEA, de l'Union Africaine, avec le PIDA, la BAD et d'autres agences des Nations Unies qui visent à contribuer au développement économique par le financement des infrastructures dans le pays. M. Amadou Diouf également souligné l'importance du financement des infrastructures pour la réalisation d'une part des ODD, notamment les ODD 7, 9 et 17, et d'autre part la ZLECAf.

Dans son allocution, de lancement des travaux de cet atelier, le Président du Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Prive, Monsieur Moussa Kouyate, s'est réjoui du choix de la Côte d'Ivoire comme pays cible dans la mise en oeuvre de l'initiative. Il a souligné l'engagement du pays pour un renforcement des PPP en Côte d'Ivoire, avec notamment l'institutionnalisation et l'opérationnalisation du Comité national de pilotage des PPP depuis 2012. Il a relevé la signature au cours de 10 dernières années de près de 20 contrats PPP, pour une valeur de 4000 milliards de FCFA.

A la suite de cet atelier, la CEA a informé de l'organisation en fin mars 2023 du Forum africain sur les PPP, qui réunira notamment les responsables des Unités PPP en Afrique et permettra de partager les expériences et les leçons et d'attirer les investissements de PPP d'infrastructure.

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

