La cheffe adjointe de l'ONU demande à la Plateforme de collaboration régionale pour l'Afrique d'intensifier son appui à la transformation





NIAMEY, Niger, 08 March 2023 / PRN Africa / -- La Secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina J. Mohammed, a appelé les chefs des entités régionales des Nations Unies à travers l'Afrique à accélérer la réalisation collective des résultats stratégiques au niveau régional et ce par le biais d'un soutien plus transformateur aux coordonnateurs résidents et équipes de pays de l'ONU dans les 54 pays africains et l'élaboration de positions communes africaines sur les questions émergentes à l'appui de la réalisation des Objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le 28 février, en marge du neuvième Forum régional africain pour le développement durable à Niamey, au Niger, Mme Mohammed a tenu une discussion annuelle avec les directeurs régionaux des entités des Nations Unies représentant la Plateforme de collaboration régionale africaine (RCP), un mécanisme qui rassemble 26 organisations des Nations Unies à travers le continent pour assurer une collaboration et une coordination complètes des atouts régionaux des Nations Unies, tels que l'expertise, les experts et le financement.

Cette architecture régionale est dirigée par sa présidente, Mme Mohammed, et ses deux Vice-Présidents, Mme Ahunna Eziakonwa, Administratrice adjointe et Directrice régionale pour l'Afrique au Programme des Nations Unies pour le développement, et M. Antonio Pedro, Secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique.

Au cours de trois heures de dialogue approfondi, la secrétaire générale adjointe a souligné l'urgente nécessité d'un changement de cap pour sauver les ODD et l'Agenda 2063 de l'UA. « Nous sommes totalement en retard en ce qui concerne les ODD, et nous l'étions déjà avant la COVID-19. La pandémie, la guerre en Ukraine et la crise du coût de la vie ont tous exacerbé la situation », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que pendant la pandémie de COVID-19, l'ONU a répondu par « le développement comme une urgence », en réaffectant les fonds disponibles et en ajustant les besoins d'assistance.

« Nous avons fait des choses que nous n'avions jamais faites auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies ; il s'agissait de sauver des moyens de subsistance. Je sais que nous pouvons faire les choses différemment et changer le statu quo comme nous l'avons fait auparavant », a-t-elle déclaré.

Passant en revue les progrès du RCP pour l'Afrique en 2022, Mme Mohammed a reconnu que son soutien régional, menant au Sommet « Transformer l'éducation » de septembre dernier, était « un témoignage de la réunion du Système régional des Nations Unies ».

L'année dernière, les membres du RCP pour l'Afrique, dirigé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ont fourni des orientations stratégiques et un soutien aux coordonnateurs résidents et aux équipes de pays des Nations Unies pour qu'ils s'engagent de manière intensive avec leurs homologues gouvernementaux, ce qui a contribué à l'organisation de consultations nationales dans 46 pays africains sur la façon de transformer l'éducation avant le sommet de New York.

En outre, Mme Mohammed a reconnu le rôle du RCP Afrique dans la préparation de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, qui s'est tenue en Égypte, en novembre dernier.

Avant la COP27, le RCP Afrique a tenu une série de sessions de dialogue stratégique avec les coordonnateurs résidents pour identifier et consolider les principales priorités du continent, notamment le financement climatique, la transition énergétique juste, le développement des capacités et les bonnes pratiques en matière d'atténuation et d'adaptation.

Ces priorités ont ensuite répondu aux demandes soulevées par les partenaires gouvernementaux et le Groupe africain des négociateurs de la COP27, garantissant que le travail entre le RCP Afrique et les Équipes de pays des Nations Unies sur le terrain est étroitement aligné sur les décisions prises au niveau intergouvernemental.

S'appuyant sur de tels exemples concrets de soutien régional en 2022, Mme Mohammed a exhorté les membres africains du RCP à contribuer à façonner les questions critiques d'intérêt commun de l'Afrique et à préparer le continent aux négociations et bilans mondiaux à des moments cruciaux de l'année, en travaillant en étroite collaboration avec les coordonnateurs résidents et Équipes de pays des Nations Unies dans chaque pays.

Par exemple, elle a souligné que le bilan actuel au niveau mondial pour le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires sera organisé en juillet. Et la COP28 en décembre sera une autre étape cruciale pour le tout premier bilan mondial visant à évaluer où en est le monde afin d'atteindre les objectifs de Paris au cours des cinq prochaines années.

Mme Mohammed a également souligné que le soutien du RCP Afrique serait essentiel pour le prochain Sommet sur les ODD en septembre et a appelé ses membres à aider les coordonnateurs résidents à s'engager stratégiquement avec leurs homologues gouvernementaux afin que les gouvernements puissent communiquer une vision claire et des repères solides lors du sommet pour remettre les ODD sur la bonne voie.

En outre, elle a ajouté que le RCP Afrique doit aider à faire passer les recommandations énoncées dans le rapport du Secrétaire général « Notre programme commun Agenda », des idées à l'action, y compris les notes d'orientation cruciales qui seront publiées cette année sur un Pacte numérique mondial, un Nouvel agenda pour la paix et d'autres questions vitales.

Soulignant l'importance de promouvoir « l'Agence de l'Afrique », Mme Mohammed a évoqué la nécessité de renforcer davantage le partenariat entre l'Union africaine et l'ONU, et a exhorté les membres africains du RCP à intégrer davantage les cadres conjoints UA-ONU dans leurs activités.

« L'Afrique est à la croisée des chemins, avec l'impact des crises mondiales remettant en cause les gains de développement réalisés au cours des deux dernières décennies. Notre rôle de soutien à l'Union africaine et à ses membres, dans leur vision et leur mission, est plus important que jamais. Mais nous ne pouvons pas les accompagner en tant qu'agences individuelles des Nations Unies. Ensemble, grâce à cette plateforme, nous pouvons apporter un leadership éclairé et une expertise variée pour accélérer l'Afrique que nous voulons », a déclaré Mme Eziakonwa, l'un des vice-présidents du RCP Afrique.

En particulier, la promotion de la Zone de libre-échange continentale africaine est l'une des principales priorités de l'UA. Et M. Pedro, l'autre Vice-Président du RCP Afrique, a souligné l'importance de soutenir les stratégies nationales pour que ladite Zone soit intégrée dans le travail de l'ONU au niveau des pays.

Tout au long de la réunion, tous les membres du RCP Afrique ont souligné sa forte pertinence et ses propositions de valeur en tant que plateforme d'action collective pour soutenir l'accélération des ODD et point d'entrée unique vis-à-vis de l'Union africaine.

« La transformation en Afrique nécessite des liens bien connectés aux niveaux mondial, régional et national. Le RCP Afrique, avec une intégration horizontale et verticale renforcée, contribuera davantage à la cohérence à l'échelle du système et améliorera notre perméabilité pour le Programme 2030 et l'Agenda 2063 », a déclaré M. Pedro.

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

