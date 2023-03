Capital humain et création d'emplois productifs : combler le déficit de compétences en Afrique (rapport)





RABAT, Maroc, 08 March 2023 / PRN Africa / -- Le Bureau de la CEA pour l'Afrique du Nord et Oxford Economics Africa ont lancé le 6 mars leur deuxième étude conjointe, intitulée « Capital humain et création d'emplois productifs : combler le déficit de compétences en Afrique ».

Le rapport complet est disponible ici (format PDF). Les médias sont autorisés à reproduire les graphiques du moment qu'ils sont attribués à la CEA et à Oxford Economics Africa.

Points clés du rapport:

Maîtriser les compétences appropriées deviendra de plus en plus important à mesure que l'économie mondiale évoluera vers un paysage plus sophistiqué, interconnecté et numérique.

Pour s'assurer que l'Afrique est non seulement capable de s'adapter mais aussi de prospérer dans un tel contexte, les gouvernements doivent suivre une approche à deux volets :

Les gouvernements doivent mettre en place les moyens et les filières d'éducation et de formation à même de garantir la généralisation de la capacité d'acquérir des compétences. Les programmes d'éducation doivent être réactifs et adaptatifs, et il sera nécessaire de mettre en place des boucles de rétroaction claires entre les besoins de l'économie et les compétences produites.

Les gouvernements doivent s'assurer que la politique et les infrastructures (matérielles et immatérielles) permettent le développement des secteurs économiques du futur. Il convient particulièrement de noter que les résultats du marché du travail ne doivent pas être considérés comme le résultat des seules politiques du marché du travail, mais plutôt comme une conséquence positive du cadre de politique en général.

Ceci sera non seulement important pour atteindre un meilleur équilibre en termes d'emplois, mais sera également essentiel pour la capacité future des économies à s'adapter.

« Depuis la révolution industrielle, nous avons vu à quel point les progrès technologiques ont nécessité le développement des compétences nécessaires pour tirer parti de ces technologies et faciliter l'émergence d'une une société plus productive et prospère. La technologie n'a jamais évolué à un rythme aussi rapide qu'aujourd'hui, il est donc plus impératif que jamais que nos dirigeants initient les démarches nécessaires pour s'assurer que nos populations sont préparées au paysage économique à venir, » Noelani King Conradie, Directrice générale, Oxford Economics Africa.

« Le futur monde du travail nécessitera une main-d'oeuvre non seulement dotée de compétences numériques, mais aussi d'un esprit d'entreprenariat qui leur permettrait de reconnaître les opportunités et de s'y adapter, » Zuzana B. Schwidrowski, Directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord.

