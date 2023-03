TVCMALL apporte une solution unique de vente en gros au MWC 2023





Le Mobile World Congress (MWC) 2023 qui s'est tenu à Barcelone a été un grand succès. Plus de 88 000 participants et plus de 2400 exposants ont participé à cet événement, dont de nombreux fournisseurs et grossistes d'accessoires pour téléphones portables. TVCMALL a participé à cette fête numérique/mobile en tant que premier guichet unique européen pour les accessoires de téléphonie mobile et en tant que grossiste/plateforme de services de la chaîne d'approvisionnement intégrée. TVCMALL, basé à Shenzhen en Chine, le centre mondial de l'électronique, fournit à ses clients des solutions B2B pour la vente en gros, l'approvisionnement et la personnalisation d'accessoires mobiles. Plusieurs étuis classiques pour téléphones portables avec finition en cuir, des chargeurs multifonctions et le haut-parleur Karaoké portable Amorus apportés par TVCMALL ont été très appréciés par nos participants.

MWC est l'un des salons les plus importants au monde dans le domaine des télécommunications et de la technologie. Au cours des quatre derniers jours, les dernières tendances en matière de technologies mobiles, notamment les équipements intelligents, le réseau 5G, l'IA et la numérisation, ont été présentées et partagées avec le monde entier.

Au cours du salon, TVCMALL a rencontré un grand nombre d'anciens clients et de nouveaux amis. La plupart d'entre eux sont les suivants:

1. Principaux détaillants et distributeurs d'accessoires de téléphonie mobile en ligne

2. Vendeurs de plateformes B2C, Dropshippers

3. Chaînes de magasins hors ligne, vendeurs de supermarchés, sociétés de télécommunications

4. Clients Gift-Customize (en particulier pour le gouvernement, les entreprises, les écoles et d'autres agents)

5. Clients OEM, ODM et OBM

6. Magasins de détail et ateliers de réparation de téléphones portables

De nombreux clients ont coopéré avec TVCMALL pendant plus de dix ans depuis sa création en 2008, et ils ont connu une croissance et un développement rapides avec TVCMALL. Ils ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude à TVCMALL pour la fourniture d'un service unique de vente en gros, d'approvisionnement, de services personnalisés et d'autres services de la chaîne d'approvisionnement.

Pourquoi ont-ils choisi TVCMALL comme partenaire indispensable et important à long terme ? Parce que TVCMALL fournit un catalogue de produits complet, avec plus de 600 000 références en ligne, et que 6 000 nouveaux produits sont mis à jour chaque semaine. Son processus de vente en gros, son soutien marketing et son service clientèle sont efficaces. TVCMALL a la ferme intention de croître avec ses clients.

Le coût global d'approvisionnement de TVCMALL est relativement faible, la cohérence et la stabilité du service sont très fortes. C'est pourquoi de nombreux clients préfèrent les fournisseurs de services à guichet unique comme TVCMALL.

Au cours du MWC, TVCMALL a établi des contacts avec d'excellents fournisseurs de produits et prestataires de services de commerce électronique (pour les appareils mobiles, les appareils électroniques 3C et les accessoires).

Dans un avenir proche, avec l'amélioration continue de la marque et de la plateforme TVCMALL, TVCMALL renforcera sa mission, "Aider les entrepreneurs à réaliser leur rêve de lancer et de maintenir un commerce de détail prospère", et s'en tiendra à sa philosophie d'entreprise "Ensemble, nous prospérons". En termes de stratégies spécifiques, TVCMALL adhérera aux 4 orientations suivantes :

1. L'image de marque de la plateforme - Exploiter la plateforme TVCMALL comme une future marque centenaire.

2. Productivisation des services ? tous les services de TVCMALL avec l'idée de productivisation.

3. Labourage en profondeur du produit - S'efforcer d'être le meilleur.

4. Localisation des services de TVCMALL ? Se mondialiser et se localiser : Mettre en place une équipe locale de marketing et de service, une compréhension approfondie et un service efficace.

TVCMALL vous donne rendez-vous à Barcelone 2024 !

Communiqué envoyé le 12 mars 2023 à 03:22 et diffusé par :