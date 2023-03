Noble, un cheval du Carrousel, offert à Sa Majesté le roi Charles III





OTTAWA, ON, le 11 mars 2023 /CNW/ - Pour souligner son 150e anniversaire et le couronnement du roi Charles III au mois de mai prochain, la GRC est heureuse d'annoncer que Noble, un cheval du Carrousel, sera offert à Sa Majesté le roi Charles III. Les détails concernant la cérémonie seront communiqués à une date ultérieure.

Sa Majesté entretient des liens personnels avec la GRC dont il est le commissaire honoraire depuis 2012. Ses Majestés le roi Charles III et la reine consort ont rendu visite au Carrousel en mai 2022 durant leur visite royale au Canada à l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II; Leurs Majestés ont rencontré les cavaliers et les chevaux, visité les installations et assisté à une représentation spéciale de cette attraction authentiquement canadienne qu'est le Carrousel.

Sa Majesté a demandé personnellement à recevoir un cheval du Carrousel qui deviendra son nouveau cheval de troupe (monté pour la parade des drapeaux) lorsque George, sa monture actuelle, prendra sa retraite. George a été offert à la reine Elizabeth II en 2009 et est le cheval de troupe du Roi depuis cette date.

Citations

«?La GRC a eu l'honneur d'entretenir une relation privilégiée et personnelle avec la famille royale pendant plus d'un siècle. Il semble approprié de souligner les deux temps forts que constituent le 150e anniversaire de notre organisation et le couronnement de notre nouveau monarque au printemps, en offrant Noble à Sa Majesté le roi Charles III cette année.?»

-- Commissaire Brenda Lucki

«?Au nom de Carrousel, je peux dire que c'est un immense honneur que Sa Majesté le roi Charles III a demandé à recevoir un cheval du Carrousel. La GRC et le Carrousel ont partagé de nombreux moments privilégiés avec la reine Elizabeth II durant son règne en échangeant avec elle des chevaux; c'est donc un très grand honneur de pouvoir perpétuer cette tradition avec notre nouveau monarque dès la première année de son règne.?»

-- Surintendant Kevin Fahey, officier responsable de la Sous-direction du Carrousel et du patrimoine, Gendarmerie royale du Canada

En bref

La relation entre la GRC et la famille royale remonte à 1897, année où un contingent de la Police à cheval du Nord-Ouest a participé au défilé du jubilé de diamant de la reine Victoria à Londres.

La relation a pris une tournure plus officielle en 1904 lorsque le roi Édouard VII a conféré le titre «?Royale?» à la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest en reconnaissance de ses 30 années au service du Canada et de l'Empire. Ce fut la naissance officielle de la Royale Gendarmerie à cheval du Canada.

et de l'Empire. Ce fut la naissance officielle de la Royale Gendarmerie à cheval du . Depuis, l'organisation - plus particulièrement le Carrousel - entretient des liens étroits avec la famille royale.

La GRC entretient des liens directs et personnels avec le Roi qui est le commissaire honoraire de l'organisation depuis 2012.

La GRC entretenait également une relation privilégiée avec la reine Elizabeth II, ancienne commissaire en chef, durant son règne. Cette relation particulière était soulignée par l'échange de chevaux, à commencer par Burmese en 1969.

Pendant le règne de Sa Majesté Elizabeth II, la GRC lui a offert huit chevaux : Burmese (1969), Centenial (1973), James (1998), George (2009), Elizabeth (2012), Sir John ( 2016) et Kluane et Darby (2019).

Kluane et Darby (2019). Tous les chevaux offerts à la Reine sont nés et ont été élevés à la ferme d'élevage de la GRC et entraînés par la Gendarmerie, à l'exception de la jument Burmese, née et élevée à la Section des remontes à Fort Walsh.

Trois chevaux sont actuellement utilisés comme chevaux de troupe de la famille royale : George (pour le Roi), Sir John (pour Son Altesse Royale la princesse Royale) et Darby (pour le prince de Galles l'an dernier et le duc de York avant cela).

