BNP Paribas lance « Team BNP Paribas Jeunes Talents Aliassime » en association avec Sam Aliassime et Félix Auger-Aliassime (9e du classement mondial de l'ATP)





BNP Paribas, première institution financière d'Europe et commanditaire mondial de tennis, ainsi que l'Académie Aliassime, annoncent aujourd'hui le lancement de « Team BNP Paribas Jeunes Talents Aliassime » (Team BNPP Aliassime). Ce programme aide les plus prometteurs et méritants jeunes talents canadiens à atteindre le prochain niveau grâce à une assistance financière leur permettant d'accéder aux compétitions internationales de tennis et à un entraînement intensif sous la supervision directe de Sam Aliassime, père de Félix Auger-Aliassime (9e du classement mondial de l'ATP). Team BNPP Aliassime est présenté dans le cadre du BNP Paribas Open, alors que la Banque célèbre ses 50 années d'engagement envers le tennis et sa capacité de mobilisation pour le bien de la société et de sa jeunesse.

Team BNPP Aliassime est la plus récente équipe au sein du programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents », qui a débuté en 2018 avec Jo-Wilfried Tsonga en France. Depuis, la Banque s'est associée à Yannick Noah, John et Patrick McEnroe (Team BNPP Mac 1), Justine Henin et d'autres pour former des équipes en France, aux États-Unis, en Italie, en Pologne et en Belgique. Ce programme mondial fournit un soutien humain et financier à 150 jeunes athlètes talentueux, provenant souvent de milieux défavorisés, afin de les accompagner vers une carrière professionnelle. Les joueurs et joueuses ont l'occasion de s'entraîner sous la supervision directe de professionnels et de légendes du tennis.

Le lancement de Team BNPP Aliassime a lieu lors du BNP Paribas Open, le plus grand événement de deux semaines au monde à combiner l'ATP et le WTA Tour. Cet ajout au programme Team BNP Paribas Jeunes Talents sur le continent américain sera célébré par un match d'exhibition comptant de jeunes joueurs de Team BNPP Aliassime et de Team BNPP Mac 1 ainsi que leurs mentors :

Félix Auger-Aliassime, joueur du circuit ATP (9 e du classement mondial de l'ATP)

du classement mondial de l'ATP) Sam Aliassime, fondateur et directeur de l'Académie Aliassime

John McEnroe, fondateur et directeur de JMTA

Patrick McEnroe, codirecteur de JMTA et président de JMTP

Jean-Yves Fillion, PDG de BNP Paribas USA

Sonja Volpe, présidente et chef de la direction de BNP Paribas au Canada

Team BNPP Aliassime compte 12 garçons et filles âgés de 11 à 14 ans originaires de pays tels que le Cameroun, le Canada, la France et Madagascar. Les joueurs et joueuses sont recrutés parmi les plus talentueux élèves présentement inscrits à l'Académie Aliassime, située dans la ville de Québec au Canada, par le biais de séances d'essais annuelles. Les participants et participantes sont sélectionnés sur la base d'exigences propres au tennis et de critères athlétiques (résultats et potentiel futur), ainsi que sur la base de critères plus généraux et éthiques, dont l'attitude, l'engagement au sein de l'équipe et les résultats scolaires.

BNP Paribas soutient également Félix Auger-Aliassime (9e du classement mondial de l'ATP) dans son engagement envers une cause qui lui tient à coeur, soit bâtir un meilleur avenir pour la jeunesse du Togo, en Afrique de l'Ouest, pays d'origine de son père. #FAAPoints4Change financera EduChange, une initiative coordonnée par l'organisation non-gouvernementale CARE, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des jeunes dans la région de la Kara au Togo. Le projet est axé sur la protection des droits des enfants, l'accès à l'éducation et le sport. Félix Auger-Aliassime s'est engagé à faire un don de 5 $ pour chaque point remporté, tandis que BNP Paribas ajoutera 15 $ par point.

Sam Aliassime, fondateur et directeur de l'Académie Aliassime, a déclaré : « Nous avons choisi de rejoindre le programme Team BNP Paribas Jeunes Talents en raison des engagements de la Banque envers l'inclusivité et la responsabilité sociale. En collaboration avec BNP Paribas, l'Académie Aliassime peut maintenant offrir aux jeunes joueurs et joueuses de tennis l'occasion de performer sur la scène mondiale et de bénéficier du soutien nécessaire pour gérer les rigueurs et les exigences du tennis de niveau universitaire et professionnel. »

Sonja Volpe, présidente et chef de la direction de BNP Paribas au Canada, a déclaré : « BNP Paribas est fière de collaborer avec l'Académie Aliassime afin de promouvoir l'accessibilité, l'inclusivité et le renforcement auprès des jeunes joueurs et joueuses de tennis. Nous reconnaissons l'importance d'investir dans le développement des compétences individuelles, puisque nous sommes nous-mêmes profondément engagés dans le soutien et la croissance future des talents. Nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui encourage le leadership inclusif par le biais du sport. »

Jean-Yves Fillion, PDG de BNP Paribas USA, a déclaré: « BNP Paribas est aujourd'hui le premier partenaire mondial du tennis, faisant preuve d'une longue histoire de soutien envers la discipline qui remonte à 1973. Sur le continent américain, nous sommes fiers de travailler avec Sam et Félix afin d'aider des garçons et des filles en plein essor à atteindre leur plein potentiel et à rejoindre les rangs des joueurs et joueuses de tennis de classe mondiale. Nous demeurons engagés envers la discipline, ainsi qu'envers notre responsabilité sociale de changer la vie des jeunes en éliminant les barrières raciales, sociales et économiques à la réussite grâce à des initiatives en lien avec le domaine du tennis, telles que Team BNPP Aliassime. »

Les joueurs et joueuses de « Team BNP Paribas Jeunes Talents » reçoivent du soutien pour leur entraînement sur et à l'extérieur du terrain à mesure qu'ils et elles progressent vers de nouveaux sommets. Les jeunes reçoivent également une assistance financière leur permettant de s'entraîner de manière intensive tout au long de l'année et d'accéder à des compétitions internationales. De plus, ils et elles bénéficient d'une assistance personnelle afin de les préparer aux exigences du tennis universitaire et professionnel, y compris la gestion de l'image, la réussite scolaire, l'alphabétisation, les compétences pour le quotidien et plus encore.

Par le biais de son programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents », BNP Paribas soutient plus de 150 jeunes joueurs et joueuses de tennis méritants à travers le Canada (avec Sam Aliassime et l'Académie Aliassime), les États-Unis (avec John et Patrick McEnroe et le JMTA), la France (avec Jo-Wilfried Tsonga et la Fédération française de tennis), l'Italie, la Pologne et la Belgique.

À propos de l'Académie Aliassime

Avec son histoire remontant à 1975, l'Académie Aliassime est la principale académie de tennis de la ville de Québec, au Canada. En 1990, l'Académie a pris un virage compétitif en fondant le premier programme tennis-études à temps plein de la ville de Québec et a depuis remporté des prix au niveau national. La mission de l'Académie est de partager sa passion du tennis avec des joueurs et joueuses de tout âge, de tout niveau et de tout horizon. Elle vise l'excellence tout en promouvant des valeurs fondamentales telles que le respect, la discipline, l'éthique du travail et la détermination.

À propos du BNP Paribas Open

Le BNP Paribas Open est le plus grand événement de tennis au monde à combiner l'ATP Tour Masters 1000 et le WTA 1000. Le BNP Paribas Open a été nommé Tournoi de l'année par le WTA et l'ATP pour huit années consécutives, ce qui représente un record. Le BNP Paribas Open 2023 aura lieu au Indian Wells Tennis Garden du 6 au 19 mars 2023.

BNP Paribas soutient le tennis de demain depuis 50 ans

Depuis 50 ans, notre histoire et nos actions démontrent que le tennis possède la capacité de mobiliser les gens au-delà de la discipline et d'avoir un impact social, en particulier pour les jeunes générations. Nous sommes d'avis que le tennis gagne en grandeur lorsqu'il est inclusif et axé sur la jeunesse. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du 50e anniversaire de notre loyauté envers la discipline et de notre engagement envers son impact social depuis le tout début, que nous soulignerons à quel point le tennis a le pouvoir d'inspirer les joueurs, les joueuses et les amateurs pour le bien de la société et de sa jeunesse.

À propos de BNP Paribas et le tennis

BNP Paribas est l'un des principaux partenaires mondiaux du tennis, dont l'engagement inégalé envers la discipline remonte à 1973. Le soutien du Groupe couvre tous les niveaux et toutes les dimensions de ce sport à travers le monde, y compris le simple, le double, le tennis en équipe, le tennis en fauteuil roulant et le tennis en famille, allant de l'entraînement pour débutants aux tournois professionnels de haut niveau :

Tennis professionnel : Commanditaire officiel des Internationaux de France au Roland-Garros; commanditaire titre de trois tournois ATP Masters 1000 : le BNP Paribas Open à Indian Wells, le Monte Carlo Rolex Masters et l'Internazionali BNL d'Italia à Rome; partenaire de l'Open 13 (Marseille), de l'Open Parc de Lyon, du Metz Moselle Open, du Queen's Championships, du TEB BNP Paribas Istanbul Open et du BNP Paribas Poland Open

Tennis en fauteuil roulant : BNP Paribas World Team Cup; French Riviera Open; WJP Challenge Tennis, Swiss Open Genève

Tennis junior et universitaire, académies : Master'U BNP Paribas

Tennis amateur : Commanditaire du BNP Paribas Family Trophy; soutien pour plus de 1 000 tournois amateurs à travers le monde

Jeunes générations : BNP Paribas soutient plus de 150 joueurs et joueuses de tennis et de tennis en fauteuil roulant méritants par le biais de ses programmes « Team BNP Paribas Jeunes Talents » en France (avec Jo-Wilfried Tsonga et la Fédération française de tennis), aux États-Unis (avec John et Patrick McEnroe), en Italie, en Belgique, en Pologne et au Canada; également partenaire pour les sélections des chasseurs de balle à Roland-Garros depuis plus de 20 ans

Tennis Solidarité : Soutien pour plusieurs projets d'engagement social originaux en lien avec le tennis, par l'entremise de partenariats avec plus de 20 fédérations nationales de tennis et des douzaines d'organisations caritatives basées sur le tennis : « #FAAPointsForChange » avec Félix Auger-Aliassime; « Fête le Mur » avec Yannick Noah; le programme caritatif « Aces du Coeur » pour les enfants hospitalisés; l'initiative « Sound of Tennis » aux États-Unis pour des athlètes ayant des déficiences visuelles; l'Israel Wheelchair Tennis Project

Tennis sport électronique : Le « Roland-Garros e-Series by BNP Paribas » est un tournoi de sport électronique joué à travers le monde, dans le cadre du jeu vidéo « Tennis World Tour »

Tennis des employés : Le « BNP Paribas We Are Tennis Cup » est l'un des plus grands tournois d'employés au monde (3 500 participants et participantes chaque année)

S'étant engagé dans tous ces partenariats, en 2011 BNP Paribas a mis sur pied un programme nommé « We are Tennis (Nous sommes tennis) » dans l'objectif de générer de l'intérêt pour le tennis à travers le monde. Le site Web wearetennis.com et ses comptes de réseaux sociaux réunissent une communauté d'amateurs et de passionnés de tennis provenant de tous les continents, tous intéressés à connaître les plus récentes actualités concernant les circuits de l'ATP, du WTA et de l'ITF. De plus, en 2015 BNP Paribas a créé le « We Are Tennis Fan Academy », qui permet aux amateurs d'exprimer leur passion pour le tennis comme jamais auparavant.

À propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur clé du secteur bancaire international. Elle est présente dans 65 pays et compte plus de 190 000 employés, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d'activité : la banque commerciale pour les réseaux de banque de détail du Groupe et plusieurs entreprises spécialisées dont BNP Paribas Personal Finance et Arval, les services d'investissement et de protection pour les solutions d'épargne, de placement et de protection, et la banque de financement centrée sur les entreprises et les institutions. Fort de son modèle diversifié et intégré, le Groupe aide tous ses clients (particuliers, collectivités, entrepreneurs, PME, entreprises et institutions) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d'investissement, d'épargne et de protection.

En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés domestiques : Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le Groupe déploie son modèle intégré de banque commerciale dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie, en Europe de l'Est ainsi qu'à travers un large réseau dans l'ouest des États-Unis. Acteur clé du secteur bancaire international, le Groupe dispose de plateformes et d'affaires de premier plan en Europe, d'une forte présence sur le continent américain et d'activités solides et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas a mis en place une démarche de responsabilité sociale d'entreprise dans toutes ses activités, lui permettant ainsi de contribuer à la construction d'un avenir durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

