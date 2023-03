Grâce à l'innovation, Huion entend proposer des solutions d'encre numérique dans le monde entier





NEW YORK, 11 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huion, innovateur et fabricant de dispositifs de dessin numérique, célèbre son 12e anniversaire sur toutes les plateformes, y compris les réseaux sociaux et sa communauté officielle.

Fondée en 2011, Huion est passée du statut de startup à celui de leader du secteur au cours des dix dernières années. Interrogée sur le secret de son succès, Huion répond que l'innovation en est la clé. Huion a fait en sorte de fournir à ses clients les meilleurs produits et une technologie de pointe. Par conséquent, elle s'est rapidement développée pour devenir une marque mondiale jouissant d'une bonne réputation. Pour le moment, Huion est une référence de comparaison dans le secteur, fréquemment recommandée par les communautés et les créateurs pour sa grande valeur.

Huion s'en tient à sa stratégie mêlant technologie et innovation

Ces dernières années, Huion a adopté une stratégie axée sur la technologie et l'innovation en élargissant sa gamme de produits, qui va de l'entrée de gamme au flux de travail haut de gamme, pour répondre aux besoins d'un large éventail de créateurs et de professionnels.

Entre 2022 et 2023, Huion a lancé la plus grande tablette à stylet du secteur, Inspiroy Giano ; la première tablette à stylet du secteur avec deux commandes à molette, Inspiroy Dial 2 ; elle a également lancé son premier ordinateur portable numérique intelligent, Huion Note ; la famille de tablettes intuitives Inspiroy 2 ; et les nouveaux ordinateurs à stylet Kamvas Studio 16 et 24, qui ont suscité un vif intérêt.

Sur le plan technologique, Huion a présenté sa toute dernière technologie PenTech 3.0+ pour procurer aux artistes une expérience d'écriture plus naturelle. Cette technologie est d'abord déployée sur les PW550 et PW550S. Dotés d'une sensibilité à la pression linéaire, ces nouveaux stylets réagissent en douceur et améliorent l'expérience de l'utilisateur.

Au cours de cette période, Huion a également remporté des prix pour le design de ses produits, tels que le GOLDEN PIN DESIGN AWARD 2022 et le Red Dot Design Award 2022. Il s'agit indéniablement d'une marque de reconnaissance et d'encouragement pour Huion, qui la fait accéder à de nouveaux sommets.

Les perspectives de Huion dans un avenir proche

La mission de Huion est de proposer des solutions d'encre numérique à davantage de personnes dans le monde, en leur permettant d'exprimer leurs idées et leurs valeurs avec une imagination et une créativité sans limites, quels que soient leur milieu et leur statut. Aujourd'hui, les utilisateurs de Huion sont originaires du monde entier, notamment d'Europe, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Nord et d'Australie.

Nous avons été témoins du pouvoir de l'innovation, et nous continuons à croire qu'il s'agit de la clé de la longévité d'une entreprise. Dans un avenir proche, Huion continuera d'innover et de jouer un rôle de premier plan dans le secteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016135/Huion_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016136/Huion_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 mars 2023 à 11:00 et diffusé par :