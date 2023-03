L&T Technology Services inaugure un centre d'excellence visant à proposer une gamme de solutions automobiles sur AWS





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), l'une des principales sociétés mondiales de services d'ingénierie pure-play, a annoncé aujourd'hui un nouveau centre d'excellence à Mysore, dans l'État indien du Karnataka, qui exploite la puissance du Cloud avec Amazon Web Services (AWS). Le centre d'excellence permettra à LTTS de transitionner sa gamme de technologies de pointe axées sur l'avenir de la mobilité et de réduire les délais de commercialisation pour les clients finaux. En tirant parti de l'infrastructure AWS, LTTS donnera la possibilité d'utiliser AWS pour soutenir le domaine de l'automobile.

Avec sa vaste expertise dans le domaine de l'ingénierie des véhicules électriques, autonomes et connectés, LTTS aide les équipementiers à développer des véhicules et aéronefs de nouvelle génération, équipés de solutions personnalisées axées sur la sûreté et la sécurité. Le nouveau centre d'excellence mettra à profit les compétences interdisciplinaires de LTTS couvrant les composantes embarquées, mécaniques et numériques de l'ingénierie.

LTTS a travaillé activement avec des leaders technologiques mondiaux comme AWS pour proposer des solutions d'ingénierie numérique aux clients finaux sur le Cloud. AnnotAI, Connected Cars et SafeX sont certaines des solutions de LTTS qui seront déployées sur AWS Marketplace pour optimiser l'innovation dans la R&D sur le Cloud afin de créer des solutions technologiques de pointe.

Les solutions de mobilité leaders du secteur de LTTS aident les équipementiers à construire des véhicules de nouvelle génération innovants en vue de respecter et même dépasser les normes en matière de sûreté et de sécurité des transports et des réglementations en matière d'émissions. Les solutions AnnotAI, Connected Cars et SafeX de LTTS ont déjà été déployées pour des équipementiers automobiles mondiaux de premier plan et des clients majeurs, les aidant à retirer d'importants avantages des délais de commercialisation plus courts. Dans le cadre du centre d'excellence, les solutions AWS pour les véhicules définis par logiciel et AWS IoT FleetWise seront utilisées en complément des offres numériques de LTTS pour collecter et transférer les données des véhicules vers le Cloud quasiment en temps réel.

AnnotAI : Dans le but de développer et de tester une intelligence artificielle (IA) de conduite autonome, une grande quantité de données est nécessaire, en plus de davantage de services d'ingénierie et d'étiquetage des données. La plateforme d'annotation de données intelligente de LTTS AnnotAI fournit un étiquetage intelligent aux actifs médias comme les textes, les images, les vidéos et les données LiDAR, outillant ainsi les constructeurs automobiles mondiaux dans leurs efforts vers l'autonomie de niveau 5 (automatisation complète de la conduite ou l'élimination de la tâche de conduite dynamique).

Connected Car : Les technologies pour la voiture connectée de LTTS offrent aux clients automobiles des systèmes d'aide à la conduite de pointe, des services Cloud et des modules de connectivité qui accompagnent le développement de la définition de la plateforme V2X, tout en mettant en oeuvre des passerelles sécurisées et en évitant les attaques malveillantes.

SafeX : L'industrie automobile est confrontée à des défis uniques lorsqu'il est question de développer des logiciels de pointe. SafeX DevOps et l'automatisation CI/CD permettent aux constructeurs automobiles d'accélérer leurs lancements tout en assurant la sécurité et en atténuant le risque de versions logicielles ratées ou rappelées.

La gamme de technologies de pointe de LTTS a abouti à des avantages prouvés pour les clients internationaux.

Un porte-parole du groupe BMW a affirmé : « En offrant des capacités d'annotation des données d'images, de vidéos et LiDAR de pointe sur AWS, la plateforme AnnotAI de LTTS favorise un cadre de validation robuste et intégré pour le groupe BMW et aide le leader mondial des véhicules de luxe à concevoir des véhicules innovants et durables pour le futur. »

Amit Chadha, président-directeur général de L&T Technology Services, a déclaré : « Les véhicules électriques, autonomes et connectés sont le premier de nos six grands paris qui aident les acteurs mondiaux de l'automobile à accélérer leur parcours de développement technologique vers un avenir autonome et durable, bâti sur les considérations les plus élevées en matière de sécurité et de sûreté. En travaillant avec AWS, LTTS peut aider les organisations automobiles mondiales à réaliser le plein potentiel de ses technologies hautes performances et évolutives construites sur une infrastructure infonuagique AWS souple. »

Puneet Chandok, président des affaires commerciales chez AWS Inde et Asie du Sud (Amazon Web Services India Pvt. Ltd.), a affirmé : « La transformation numérique dans l'industrie automobile s'accélère, dans de nombreux cas grâce à des solutions innovantes venant de nos partenaires AWS. Les offres d'ingénierie numérique de LTTS aideront nos clients communs à réaliser les avantages d'un passage au Cloud, comme des délais de mise sur le marché réduits, une meilleure valeur commerciale et un rythme accéléré d'innovation numérique. Avec le lancement du nouveau centre d'excellence en Inde, LTTS permettra à ses clients et aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) avec une plus large gamme de services et de solutions d'accompagner leurs parcours de transformation numérique. »

Akshat Vaid, associé dans le groupe Everest, a expliqué : « Depuis quelques années déjà, l'innovation en matière de mobilité est centrée sur les logiciels et la technologie, avec des thèmes comme les véhicules hybrides et électriques, la conduite autonome, les expériences connectées et la mobilité partagée qui continuent d'être en tête des segments de dépenses dans l'ingénierie et la recherche et développement. L'informatique en nuage et l'informatique en périphérie occupent naturellement une place dominante dans cette nouvelle ère de l'ingénierie automobile. Les alliances entre des leaders du Cloud et des fournisseurs de services d'ingénierie aideront grandement les équipementiers à obtenir de meilleurs résultats d'ingénierie, créant ainsi de nouvelles possibilités pour leurs consommateurs finaux. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D - Engineering and R&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essais tout au long du cycle de développement de produits et de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises figurant au palmarès Fortune 500 et 57 des principales entreprises d'ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, des transports, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 décembre 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 21 600 employés répartis sur 22 centres de conception internationaux, 28 bureaux commerciaux à travers le monde et 91 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.ltts.com

