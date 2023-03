Une décennie au service des éleveurs de volailles du Québec





LONGUEUIL, Québec, 10 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Éleveurs de volailles du Québec souhaitent annoncer que M. Pierre-Luc Leblanc, président de l'organisation depuis 2013, a pris la décision de ne plus poursuivre son implication auprès des EVQ. Après ses 10 ans d'investissement, il désire maintenant se consacrer à plusieurs autres projets d'affaires.



Depuis 2009, Pierre-Luc, éleveur de poulets, de dindons et d'oeufs d'incubation dans la région de Saint-Hyacinthe, a participé comme membre du comité dindon puis comme président de l'organisation, au rayonnement des fermes de volaille québécoises. Les Éleveurs désirent souligner son énorme contribution au secteur et apport au maintien de la gestion de l'offre.

Doté d'une intelligence entrepreneuriale qui a été bénéfique au développement d'une organisation forte, intègre et transparente, Pierre-Luc a veillé au maintien de l'équité entre les éleveurs, à la protection des fermes familiales et à l'importance d'occuper le territoire pour contribuer à l'essor économique des régions.

Acteur de premier plan dans l'établissement de la formule de croissance différenciée dans le poulet, Pierre-Luc a piloté les nombreux efforts de l'organisation pour assurer le maintien des parts de marché du Québec sur l'échiquier canadien. Il a également oeuvré tout au long de son mandat à la promotion du poulet et du dindon du Québec afin d'encourager la croissance de leur consommation.

Fier ambassadeur de la gestion de l'offre, Pierre-Luc a, tout au long de son mandat, souligné l'importance du contrat social avec la population visant à desservir une protéine de qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins du marché, pour éviter le gaspillage alimentaire et surtout, pour assurer qu'elle demeure un prix accessible. Il a fait honneur à ce contrat toutes ces années et continuera de le faire comme éleveur défenseur de la gestion de l'offre.

Les Éleveurs souhaitent à M. Pierre-Luc Leblanc du succès dans tous ses projets.

