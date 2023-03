Total Telecom : la migration des utilisateurs et la variété des possibles assurent une monétisation accélérée et optimisée de la 5G





Total Telecom indique que Peng Song, président de la stratégie TCI et du marketing chez Huawei, a souligné que : « les fournisseurs de services ont déjà commencé à récolter les fruits des investissements 5G à travers le monde et cela a créé un effet de certitude », lors du Mobile World Congress (MWC) 2023.

« On comptait un milliard d'abonnés 5G à la fin de 2022. À titre de comparaison, il a fallu plus de cinq ans à la 4G pour atteindre ce niveau, et plus de 800 smartphones 5G sont déjà disponibles. La bonne nouvelle est que les principaux opérateurs 5G bénéficient déjà d'un impact financier solide », déclare Peng Song.

Peng Song a mentionné que si un opérateur migrait 30 % du trafic vers la 5G eMBB en trois ans, il faudrait moins de quatre ans pour obtenir le retour sur investissement. Cette période peut être encore raccourcie si l'opérateur a déployé des services d'accès sans fil fixe (FWA) et ToB.

Les réseaux 5G sont dotés de plusieurs nouvelles capacités pour aider les fournisseurs de services à offrir une expérience supérieure. Par exemple, les opérateurs peuvent fournir une vitesse garantie de liaison descendante et montante pour les utilisateurs VIP.

Les services 5G FWA sont une autre capacité émergente qui aide les fournisseurs de services à accélérer la monétisation. Et d'ajouter : « Nous pouvons identifier deux marchés potentiels pour la 5G FWA. Copper Sunset sur les marchés développés et l'accès haut débit sur les marchés émergents. »

Les réseaux privés 5G constituent une autre opportunité clé de monétisation 5G pour les sociétés de télécoms. « Les opérateurs peuvent tirer parti du cloud, de l'edge computing et de services professionnels à valeur ajoutée pour fournir de véritables partenariats commerciaux holistiques à l'entreprise », a-t-il déclaré.

La 5G ne ressemble à aucune technologie antérieure et n'est pas seulement une question de valeur économique pour les opérateurs, mais apporte également des avantages sociaux considérables.

Peng Song a invité les acteurs du secteur à utiliser le plan d'affaires G.U.I.D.E. de Huawei pour maximiser le potentiel de la 5G et passer du « 5Good au 5Great ». Entre 2024 et 2030, la 5G continuera d'accélérer la monétisation 5G des fournisseurs de services grâce à la stratégie G.U.I.D.E.

