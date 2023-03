En présence de plus de 100 organisations internationales, le FESCIOF clôture ses travaux et élabore une feuille de route pour une collaboration efficace et des solutions durables





Le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture (FESCIOF) a clôturé avec succès son édition inaugurale à Riyad, ayant réuni pour la première fois l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), l'Organisation islamique mondiale pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ainsi que plus de 100 organisations internationales, pour mieux tirer parti de la collaboration pour laisser un impact significatif sur l'avenir des organisations internationales dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture.

Au terme du forum, les organisateurs ont annoncé leur engagement à faciliter la collaboration entre les différentes organisations internationales dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture. Ils ont souligné l'importance du Forum en tant qu'effort novateur pour coordonner les efforts mutuels et maximiser l'impact positif grâce à la collaboration. A savoir que l'Arabie saoudite a pris l'initiative d'accueillir les deux prochaines éditions du FESCIOF, en 2025 et 2027.

Organisé sous le thème « Ensemble pour un impact au XXIe siècle », le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture (FESCIOF), comprenait plus de 200 tables rondes avec plus de 65 conférenciers ; visant à favoriser le discours et à faciliter l'échange de connaissances pour développer une vision commune et identifier les opportunités de collaboration entre les organisations.

En présence des représentants de haut niveau de l'UNESCO, de l'ALECSO et de l'ICESCO, le Forum a facilité le dialogue inter-organisationnel entre des acteurs du changement, des intervenants et des représentants d'organisations internationales, notamment le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi que des experts et des leaders d'opinion en matière de conception organisationnelle et de développement d'institutions académiques prestigieuses et d'organisations de premier plan, telles que Harvard Business School, London Business School, INSEAD Blue Ocean Strategy Institute, Google et Visa, entre autres.

Les participants ont salué les discussions du Forum et son succès à souligner la valeur potentielle des partenariats entre la société civile et le secteur privé. Au cours de la session finale intitulée « Préparer le terrain pour les collaborations de demain », les intervenants, S.E. le professeur Mohamed Ould Amar, Directeur général de l'ALECSO; et S.E. Dr. Salim M. AlMalik, Directeur général de l'ICESCO; et Mme Costanza Farina, Directrice du Bureau régional de l'UNESCO à Beyrouth et Représentante de l'UNESCO au Liban et en Syrie, ont souligné la nécessité de continuer à joindre les forces pour créer une feuille de route « Ensemble pour un impact » permettant d'atteindre les objectifs communs et créer un avenir meilleur pour tous.

« En tant qu'organisations et organisateurs, nous devons oeuvrer au bon moment et au bon endroit, car notre défi est la valeur du temps », a déclaré S.E. AlMalik. Il a également rendu hommage aux objectifs du FESCIOF et a annoncé que l'ICESCO s'engagera à transformer les résultats du forum « en action ».

Pour sa part, Mme Costanza Farina a souligné la corrélation étroite des trois secteurs de l'éducation, de la culture et de la science et a déclaré : « Nous ne pouvons pas progresser dans l'éducation, à moins de faire progresser la science et la culture en même temps. »

S.E. le professeur Mohamed Ould Amar, Directeur Général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture, et la science (ALECSO) a indiqué que « les objectifs de ce Forum sont clairs et bien énoncés, et nous travaillerons ensemble pour les atteindre ».

Le FESCIOF vise à établir une plate-forme mondiale collaborative et fiable permettant aux organisations internationales de se rencontrer et de profiter des opportunités futures. Il vise également à encourager le dialogue ouvert et établir des partenariats entre les différentes parties prenantes pour créer une feuille de route permettant une meilleure collaboration entre les organisations internationales, tout en établissant un mécanisme durable pour maintenir ces partenariats.

A noter que le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture (FESCIOF) a été organisé conjointement entre l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), et la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et la science (SNC) à Riyad les 8 et 9 mars.

*Source: AETOSWire

