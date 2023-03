Illumination et Nintendo dévoilent la bande-annonce finale de Super Mario Bros. le film





Illumination (Siège : Santa Monica, Californie, États-Unis ; Fondateur et PDG : Chris Meledandri) et Nintendo Co., Ltd. (Siège : Kyoto, Minami-ku, Japon ; Directeur délégué et président : Shuntaro Furukawa, ci-après "Nintendo") ont dévoilé aujourd'hui la bande-annonce finale de Super Mario Bros. le film, le nouveau film d'animation basé sur le monde de Super Mario Bros., pendant le Nintendo Direct diffusé ce jour.

De plus, les deux sociétés ont annoncé le nom de l'acteur choisi pour la voix japonaise de Donkey Kong.

Distribution des voix japonaises

Mario Mamoru Miyano Princesse Peach Arisa Shida Luigi Tasuku Hatanaka Bowser Kenta Miyake Toad Tomokazu Seki Donkey Kong Kouji Takeda

Super Mario Bros. le film est le film d'animation Super Mario Bros. produit par Chris Meledandri d'Illumination et Shigeru Miyamoto de Nintendo. Dirigé par Aaron Horvath et Michael Jelenic (collaborateurs dans Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) d'après un scénario de Matthew Fogel (Les Minions 2 : Il était une fois Gru d'Illumination), le film a pour vedettes Chris Pratt dans le personnage de Mario, Anya Taylor-Joy dans le personnage de Princesse Peach, Charlie Day dans le personnage de Luigi, Jack Black dans le personnage de Bowser, Keegan-Michael Key dans le personnage de Toad, Seth Rogen dans le personnage de Donkey Kong, Fred Armisen dans le personnage de Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans le personnage de Kamek et Sebastian Maniscalco dans le personnage de Spike.

Le film sera cofinancé par Universal Pictures et Nintendo, et Universal Pictures assurera sa diffusion dans le monde entier.

À propos d'Illumination

Fondé par Chris Meledandri en 2007, Illumination est l'un des principaux producteurs de films d'animation événementiels de l'industrie du divertissement, il a notamment produit Moi, moche et méchant, la franchise d'animation la plus réussie de l'histoire du cinéma, ainsi que Le Lorax, Le Grinch et les films Comme des bêtes et Tous en scène . Super Mario Bros. le film par Illumination, qui sortira bientôt, rejoindra une série de films du studio qui comprend deux des 10 meilleurs films d'animation de tous les temps. Les franchises emblématiques et bien-aimées d'Illumination, imprégnées de personnages mémorables et distincts, d'un attrait mondial et d'une pertinence culturelle, ont rapporté plus de 8 milliards de dollars dans le monde. Illumination a noué un partenariat exclusif de financement et de distribution avec Universal Pictures. Les prochains films d'Illumination en 2023 incluent Super Mario Bros. le film et Migration.

À propos de Nintendo

Nintendo Co., Ltd., dont le siège est à Kyoto, au Japon, a créé des franchises qui sont devenues des noms connus dans le monde entier, notamment Mariotm, Donkey Kongtm, The Legend of Zeldatm, Metroidtm, Pokémontm, Animal Crossingtm, Pikmintm et Splatoontm, grâce à ses produits matériels et logiciels intégrés. Nintendo vise à offrir des expériences de divertissement uniques et intuitives pour tout le monde, en fabriquant et en commercialisant des appareils de jeux vidéo tels que la gamme de consoles Nintendo Switchtm, en développant et en exploitant des applications pour appareils intelligents et en collaborant avec des partenaires dans le cadre de tout un éventail d'autres initiatives de divertissement comme des contenus visuels et des parcs à thème. Nintendo a vendu plus de 5,4 milliards de jeux vidéo et plus de 800 millions d'unités matérielles dans le monde. Depuis le lancement du Nintendo Entertainment Systemtm il y a plus de 30 ans, jusqu'à aujourd'hui et dans le futur, la mission continue de Nintendo est de créer des divertissements uniques qui font sourire les gens du monde entier.

