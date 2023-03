LivaNova obtient l'autorisation 510(k) de la FDA des États-Unis pour son coeur-poumon artificiel Essenz pour les procédures de pontage cardiopulmonaire





LivaNova PLC (Nasdaq: LIVN), LivaNova PLC (Nasdaq: LIVN), une société leader en technologies et innovations médicales, a annoncé aujourd'hui l'autorisation 510(k) pour son coeur-poumon artificiel Essenztm HLM. Grâce à cette autorisation, LivaNova peut lancer la commercialisation d'Essenz aux États-Unis. La société a également obtenu l'autorisation de Santé Canada et de l'agence japonaise des médicaments et des dispositifs médicaux pour cet appareil. En outre, LivaNova lance une commercialisation à grande échelle en Europe, suite à la réussite de la commercialisation limitée qui a permis de prendre en charge plus de 200 patients adultes, pédiatriques et néonataux en Europe. Le coeur-poumon artificiel Essenz HLM et le système de monitorage des patients Essenztm incluent le système de perfusion Essenztm pour permettre une personnalisation de la perfusion basée sur des décisions motivées par les données qui améliorent à la fois les procédures cliniques et les soins des patients au cours des pontages cardio-pulmonaires.

« Le potentiel du système de perfusion Essenz à devenir un élément clé de notre pratique clinique est très prometteur en associant une technologie d'avant-garde aux talents et à l'expertise du perfusionniste », déclare Larry Garrison, perfusionniste en chef à l'hôpital Franciscan Health Indianapolis à Indianapolis, Indiana. « À travers notre participation à la validation du coeur-poumon artificiel Essenz HLM et au lancement anticipé du système de monitorage des patients Essenz nous avons pu constater l'énorme capacité du système à libérer le potentiel des soins individualisés tout au long des procédures de pontage cardio-pulmonaire. »

Essenz est le fruit de 50 ans de collaboration étroite avec les perfusionnistes. LivaNova a travaillé main dans la main avec plus de 300 perfusionnistes du monde entier qui ont participé à chaque étape de la conception et du développement afin de répondre à leurs besoins en constante évolution dans le bloc opératoire (PO), et ce en mettant l'accent sur la sécurité des patients et la gestion des risques.

Les attributs majeurs du système de perfusion Essenz incluent:

Sécurité et fiabilité :

Le système est basé sur l'appareil LivaNova S5tm HLM qui a fait ses preuves en prenant en charge des millions de patients aux cours de pontages cardio-pulmonaires réussis. Chaque pompe d'Essenz est contrôlée individuellement pour des opérations simples. Le capteur du coeur-poumon artificiel vérifie et confirme l'état de préparation avant le commencement du pontage cardio-pulmonaire. Le cockpit d'Essenz HLM et le système de monitorage des patients Essenz sont connectés mais fonctionnent séparément afin d'accroître encore plus la fiabilité.

Soins adaptés aux patients :

Une technologie de détection précise et un tableau de bord intuitif sur le système de monitorage des patients Essenz fournissent des données critiques afin de fournir soins individualisés au gré des cas. Le système de monitorage des patients Essenz utilise des formules officielles pour assister les perfusionnistes dans l'exécution d'une perfusion ciblée, qui est un traitement efficace pour atténuer le risque d'atteinte rénale aigüe.1 Les pompes montées sur mât permettent à l'utilisateur de positionner les produits jetables (par exemple, l'oxygénateur et le jeu de tubulures pour la perfusion) ce qui minimise les volumes d'amorçage et réduit l'hémodilution.

Intuitivité:

Le système de monitorage des patients Essenz possède une interface utilisateur intuitive qui enregistre et affiche en continu les données et les évènements pour aider le perfusionniste pendant la procédure. Les données sont transférées automatiquement et de façon transparente ce qui minimise les saisies manuelles de données et libère un temps considérable pour le perfusionniste dans la salle d'opération. La plate-forme technologique est construite pour prendre en charge les prochaines avancées logicielles ce qui en fait un investissement à long terme de valeur.

Flexible et efficace :

Le système de perfusion Essenz peut être adapté aux besoins individuels des patients (adultes et pédiatriques), aux flux de travaux et aux utilisateurs. Il possède une conception ergonomique y compris une gestion sophistiquée des câbles et il est monté sur un mât afin de minimiser les distractions et maintenir la zone propre et hygiénique. Le cockpit innovant offre une vue centrale pour commander l'appareil et surveiller tous les paramètres de perfusion et du patient. En outre, Essenz s'intègre de façon transparente avec les dispositifs externes de la salle d'opération et les systèmes informatiques de l'hôpital.

Par ailleurs, le système de perfusion Essenz est soutenu par une équipe de techniciens locaux et attentifs dans plus de 100 pays, ainsi que par un centre d'assistance mondial pour répondre à tous les besoins

« Un système de perfusion remplace le coeur et les poumons du patient pendant une procédure à coeur ouvert et il est par conséquent primordial de disposer d'un système de la plus haute qualité possible et d'un perfusionniste de très haut niveau », explique Damien McDonald, PDG de LivaNova. « Au cours de la phase de conception d'Essenz, les perfusionnistes nous ont dit qu'ils avaient besoin d'un système leur donnant accès à des données complètes pour favoriser des décisions mieux informées tout au long de la procédure. C'est ce que nous avons fait avec Essenz. Grâce à du matériel et des logiciels de la prochaine génération, Essenz donne aux perfusionnistes les moyens de répondre aux besoins de leurs patients grâce des soins de plus en plus personnalisés. »

Découvrez tout le système de perfusion Essenz sur le site Web de LivaNova.

*Remarque : la machine coeur-poumon Essenz n'est pas disponible à la vente dans toutes les régions. Veuillez consulter le site Web de LivaNova pour des informations de sécurité importantes.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie médicale et d'innovation forte de près de cinq décennies d'expérience et d'un engagement sans faille pour donner de l'espoir aux patients et à leurs familles grâce à des technologies médicales innovantes qui peuvent changer des vies de la tête et du coeur. Basée à Londres, LivaNova compte environ 2 900 employés et est implantée dans plus de 100 pays, pour le plus grand bénéfice des patients, des professionnels de la santé et des systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.livanova.com.

Déclaration sur la «?sphère de sécurité?» (Safe Harbor)

Ce communiqué de presse contient des «?déclarations prospectives?» concernant les buts, les convictions, les attentes, les stratégies, les objectifs, les plans et les hypothèses sous-jacentes de la société ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas nécessairement fondées sur des faits historiques. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant le système de perfusion Essenz, le système coeur-poumon Essenz et le moniteur patient Essenz. Les événements réels pourraient différer considérablement de ceux indiqués dans nos déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris les facteurs énoncés à l'article 1A du dernier rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K, auxquels s'ajoutent tous les facteurs de risque contenus dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K. LivaNova ne s'engage en aucun cas à mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des événements ou des circonstances survenus ultérieurement.

