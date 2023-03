La transition vers l'éclairage LED de Cintas en passe d'être finalisée





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) est sur le point d'achever un projet pluriannuel de transition vers l'éclairage LED à l'échelle de l'entreprise pour réduire la consommation d'énergie axée sur les installations et soutenir l'entreprise tout au long de son parcours vers le zéro net.

Les 475 installations de Cintas aux États-Unis et au Canada répondent aux besoins de ses quatre divisions commerciales. Ces sites de proximité, centres de distribution et installations corporatives totalisent environ 23 millions de pieds carrés d'espace qui nécessite chauffage, refroidissement et éclairage approprié.

Cintas a identifié une opportunité pour réduire la consommation d'énergie en installant des LED dans ses sites plus anciens et plus gourmands en énergie, et a lancé le projet de transition LED à l'échelle de l'entreprise au cours de l'exercice 2019.

Les équipes de contrôle qualité et d'ingénierie de Cintas ont achevé l'installation de LED dans plus de 125 sites à la fin de l'exercice 2022, et sont entrées dans l'exercice en cours avec moins de 50 installations cibles restantes dans la phase actuelle.

« Nous avons déjà installé un éclairage LED dans plus de 6 millions de pieds carrés d'espace dans nos installations, ce qui réduira notre consommation annuelle d'énergie de près de 23,3 millions de kilowattheures à l'avenir », déclare Christy Nageleisen, vice-présidente, ESG, Cintas.

Plus de 27 000 luminaires incandescents et fluorescents ont été remplacés, et les économies d'énergie générées par les LED représentent plus de 16 500 tonnes métriques d'émissions de CO2 évitées chaque année.

>> VIDÉO (YouTube) : Cintas passe à l'éclairage à LED pour réduire ses besoins en énergie

Un plan stratégique

Le projet de transition de l'éclairage s'inscrit dans l'ambition stratégique de Cintas d'atteindre le zéro émission nette de GES à l'horizon 2050.

« Nous n'attendons d'être en 2050 pour commencer », déclare Mark Bolen, vice-président de la qualité et de l'ingénierie de Cintas. « Nous étudions toutes les possibilités pour déterminer l'axe le plus logique et l'impact le plus fort, et nous ne nous limitons pas à l'éclairage. Nous voulons montrer l'exemple en matière d'environnement. »

Cintas a réduit sa consommation d'énergie de 7,9 % entre l'exercice 2021 et l'exercice 2022, notamment avec l'impact croissant du projet de transition vers un éclairage à LED.

Une approche globale

Les réductions d'énergie axées sur les installations de Cintas vont au-delà de la conversion à l'éclairage LED.

« La durabilité et l'efficacité énergétique jouent un rôle clé pour nous, principalement parce que nos produits sont fragiles et nécessitent beaucoup d'attention », déclare Bolen. « Nos ingénieurs recherchent constamment des moyens de trouver des équipements plus fiables ? plus écoefficients ? pour réduire notre dépendance à l'énergie. »

À cette fin, Cintas explore des possibilités pour tester la technologie solaire. En collaboration avec l'État du New Jersey, Cintas a identifié la possibilité d'installer son premier système solaire sur le site Rental de la société à Piscataway, dans le New Jersey.

Le projet est en cours et devrait être entièrement installé et opérationnel à la fin du printemps 2023. Une fois en ligne et connecté au réseau énergétique, la première installation de système solaire de Cintas permettra à l'entreprise d'évaluer ses performances tout au long de l'année et de comparer les coûts avec les sources d'énergie traditionnelles basées sur les services publics.

L'équipe d'ingénierie et l'équipe en charge des installations de Cintas évaluent également d'autres capacités de réduction de consommation d'énergie et d'eau pour ses installations existantes et futures.

Certaines installations de Cintas disposent actuellement de diverses technologies de réduction de l'énergie, y compris des entrées avec plusieurs portes, des mécanismes de minuterie sur les systèmes CVC et d'éclairage, des réducteurs de débit d'eau, des toits en polyoléfine thermoplastique et des plafonds en matériaux de couleur plus claire pour refléter la chaleur rayonnante.

En outre, tous les nouveaux bâtiments de Cintas depuis 2017 ont été construits avec des systèmes d'éclairage LED. Cela inclut les configurations d'éclairage LED externes qui créent un débordement lumineux (également connu sous le nom de pollution photométrique) nul aux limites des propriétés de Cintas.

Grâce à l'initiative Path to Net Zero et aux initiatives globales de l'entreprise en matière d'excellence opérationnelle et de fiabilité, Cintas étudie également les avantages potentiels de la normalisation des plans d'installations qui intègrent un ensemble cohérent de technologies de réduction de l'énergie dans toutes les opérations de Cintas.

Pour en savoir plus sur le parcours ESG de Cintas

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 mars 2023 à 23:50 et diffusé par :