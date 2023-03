NuScale Power place sa première commande de production de matériaux à long délai auprès de Doosan Enerbility





NuScale Power Corporation (NYSE : SMR), le chef de file des technologies nucléaires exclusives et innovantes de petits réacteurs modulaires (PRM), annonce aujourd'hui qu'à la fin de 2022, comme prévu, la société a placé la première commande de production de matériaux à long délai de cuve supérieure sous pression de réacteur auprès de Doosan Enerbility (Doosan), une société de fabrication et d'ingénierie de premier plan. La commande porte sur les matériaux essentiels pour commencer la fabrication des premiers NuScale Power Modules qui devraient être en exploitation commerciale dans le projet d'énergie décarbonée de l'Utah Associated Municipal Power Systems dès 2029. En outre, NuScale et Doosan sont alignés pour fabriquer des modules supplémentaires pour les futurs projets de centrales électriques PRM NuScale VOYGRtm avec des dates de livraison similaires.

« La finalisation et la soumission de cette commande à notre précieux partenaire, Doosan, illustrent la transition de NuScale vers la phase de fabrication de nos modules et mettent en évidence notre position avancée sur le marché pour déployer notre technologie PRM à nos clients d'ici la fin de la décennie », déclare John Hopkins, président et chef de la direction de NuScale. « Nos relations solides avec des partenaires expérimentés comme Doosan démontrent la robustesse de la chaîne d'approvisionnement mondiale de NuScale et nous positionnent pour répondre à l'intérêt croissant pour les centrales NuScale VOYGR à l'échelle mondiale. »

« La Commission américaine de réglementation nucléaire (NRC) a récemment émis un règlement définitif pour certifier la conception PRM innovante de NuScale, qui témoigne du statut de NuScale en tant que technologie leader sur le marché mondial des PRM », déclare Jongdoo Kim, responsable du Nuclear Business Group de Doosan Enerbility. « Doosan est fier de participer à la construction d'un PRM de NuScale, offrant des projets énergétiques décarbonés pour lutter contre le changement climatique. »

En préparation à la commande à long délai, NuScale et Doosan ont fourni un effort en avril 2022 pour terminer la fabrication des matrices forgées pour la cuve supérieure sous pression de réacteur. Suite à cet accomplissement, la nouvelle commande de matériaux à long délai comprend des forgeages lourds, des tubes de générateur de vapeur et des matériaux de soudure pour six cuves supérieures sous pression de réacteur. Le poids total estimé des matériaux pour les six cuves supérieures sous pression de réacteur dépasse les 2 000 tonnes.

En plus de Doosan, NuScale continue de renforcer la préparation de sa chaîne d'approvisionnement en coordination avec sa solide liste de fournisseurs et de fabricants de classe mondiale aux États-Unis et à l'international.

À propos de NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE : SMR) est le chef de file des technologies nucléaires exclusives et innovantes de petits réacteurs modulaires, avec pour mission de promouvoir la transition énergétique mondiale en fournissant une énergie sûre, évolutive, fiable et décarbonée. Révolutionnaires, les centrales PRM VOYGRtm de l'entreprise sont optimisées par le NuScale Power Moduletm, un petit réacteur à eau sous pression qui peut générer 77 mégawatts d'électricité (MWe) ou 250 mégawatts thermiques (brut), et peut être mis à l'échelle pour répondre aux besoins des clients grâce à une gamme de configurations flexibles allant jusqu'à 924 MWe (12 modules).

En tant que premier et unique PRM dont la conception a été certifiée par la Commission américaine de réglementation nucléaire, NuScale est bien placé pour servir divers clients à travers le monde en fournissant de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d'hydrogène à l'échelle commerciale et d'autres applications de production de chauffage.

Fondé en 2007, NuScale a son siège social à Portland, dans l'Oregon. Pour en savoir plus, visitez le site Web de NuScale Power et suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Doosan Enerbility

Doosan est l'un des principaux fournisseurs dans les domaines de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction, offrant une large gamme de services, comme la fabrication de pièces moulées et forgées, des systèmes de production d'électricité, des installations de dessalement et la construction de centrales électriques.

Doosan maintient un niveau de qualité élevé basé sur une vaste expérience dans la fabrication de composants majeurs des centrales nucléaires. Doosan dispose d'un site de fabrication intégrée à Changwon, en Corée, qui est capable de produire des matières premières jusqu'à l'assemblage final de composants nucléaires. Doosan a fabriqué et fourni 34 cuves de réacteur et 124 générateurs de vapeur dans le monde.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives au sens des dispositions de règle refuge du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « estimation », « plan », « projet », « prévision », « avoir l'intention », « exprimant le futur », « attente », « anticipation », « penser », « chercher », « cibler » ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de faits historiques. Ces déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison d'un certain nombre de facteurs. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. En raison de risques connus et inconnus, les résultats de NuScale peuvent différer sensiblement de ses attentes et projections. NuScale décline expressément toute obligation concernant la mise à jour de ces déclarations prospectives. Il ne faut pas considérer ces déclarations prospectives comme une représentation des évaluations de NuScale intervenant après la date du présent communiqué. Par conséquent, on ne saurait se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

