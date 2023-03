Lenovo offre des niveaux extraordinaires de performance, de puissance et de rapidité avec le lancement des ThinkStation PX, P7 et P5





Lenovo a annoncé aujourd'hui le lancement des ThinkStation PX, P7 et P5, un nouveau trio de stations de travail de bureau les plus avancées sur le plan technologique que la société ait jamais construites. Entièrement reconçues pour supporter les charges de travail les plus extrêmes d'aujourd'hui dans tous les secteurs, ces nouvelles stations de travail sont dotées de la dernière technologie de processeur d'Intel®, allant jusqu'à 120 coeurs, avec prise en charge des cartes graphiques professionnelles haut de gamme NVIDIA RTXtm. En outre, les nouvelles stations de travail bénéficient de tout nouveaux designs de châssis révolutionnaires et de matériaux isolants avancés, ainsi que de capacités BMC1 pour un suivi à distance rationalisé du système. Des expériences de réalité virtuelle et de réalité mixte à la production virtuelle, en passant par l'apprentissage automatique, la science des données, l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO), la capture de la réalité et l'IA, ces stations de travail de nouvelle génération répondent aux demandes toujours croissantes pour plus de puissance, de performance et de vitesse, de manière évolutive et à l'épreuve du temps, pour ce nouveau monde du travail hybride.

« Ces nouvelles stations de travail de bureau ont été méticuleusement conçues dans une optique centrée sur le client en vue d'atteindre les résultats commerciaux souhaités et d'offrir de nouvelles solutions innovantes qui pourront être appréciées par nos clients pendant bien longtemps, à mesure que les charges de travail gagneront en complexité », a déclaré Rob Herman, vice-président de l'unité commerciale Stations de travail et IA Clients de Lenovo. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Intel®, NVIDIA et Aston Martin pour nous assurer que ces nouveaux systèmes offrent le meilleur de la forme et de la fonctionnalité en associant un châssis haut de gamme à une puissance graphique, de mémoire et de traitement ultra haut de gamme. »

Pour donner vie à ce trio de stations de travail, Lenovo s'est associée à son client Aston Martin, constructeur automobile de haute performance et de renom, et leader sur le marché des véhicules de luxe, pour concevoir conjointement le nouveau châssis ThinkStation. Conformément à la philosophie de design d'Aston Martin, la collaboration visait à refléter le langage de conception rouge emblématique de Lenovo, à offrir les meilleures performances possibles et à permettre des niveaux de personnalisation accrus. Les designers de Lenovo et d'Aston Martin ont travaillé en collaboration pour créer des machines aux performances ultimes, permettant aux utilisateurs de stations de travail d'amplifier chaque étape de leurs flux de travail complexes. Pour ce faire, les équipes ont conçu un nouveau châssis sans outil qui offre une flexibilité extrême et une ergonomie améliorée.

Dans un souci de performance maximale, la grille 3D du châssis s'inspire directement de l'emblématique grand tourer DBS d'Aston Martin, appliquant ainsi à une station de travail de bureau les connaissances en matière de design du segment de l'automobile haute performance. Les déflecteurs d'air redessinés et les ouvertures de ventilation 3D hexagonales plus grandes, ainsi que le système de refroidissement triple canal breveté de Lenovo, permettent une circulation d'air sans obstruction, garantissant une entrée d'air froid et une évacuation d'air chaud maximales. Ainsi, le châssis emblématique maximise les performances des microprocesseurs, des cartes graphiques, de la mémoire et du stockage. En outre, les trois nouvelles stations de travail bénéficient d'une conception modulaire innovante avec des disques durs accessibles par l'avant pour faciliter la maintenance et la flexibilité des mises à niveau.

« La collaboration à la conception du nouveau châssis ThinkStation de Lenovo a été une aventure extraordinaire qui a duré trois ans », a déclaré Cathal Loughnane, responsable des partenariats chez Aston Martin. « En tant que clients des stations de travail Lenovo, ce projet a été une occasion unique de concevoir un système de haute performance que nous utiliserons pour concevoir et développer nos véhicules de haute performance. »

Lenovo ThinkStation PX : pour une flexibilité optimale de l'ordinateur de bureau au centre de données

Le produit le plus haut de gamme de Lenovo, la ThinkStation PX, atteint des niveaux extrêmes de puissance et de performance grâce à la prise en charge d'un plus grand nombre de coeurs et de possibilités d'extension par rapport aux générations précédentes de stations de travail Lenovo. Optimisée en rack, elle offre la flexibilité nécessaire pour les environnements de bureau et de centre de données, ce qui permet une transition transparente entre les deux. Cette nouvelle station de travail polyvalente est équipée des derniers processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, qui offrent jusqu'à 120 coeurs de processeurs et affichent un gain de performance moyen de 53 % par rapport à la génération précédente2. La ThinkStation PX prend également en charge jusqu'à quatre cartes graphiques NVIDIA RTXtm 6000 Ada Generation à double emplacement, afin que les utilisateurs puissent gérer et exécuter les flux de travail les plus complexes que l'on trouve dans les environnements de travail d'aujourd'hui, notamment la finition créative et la simulation IAO. La nouvelle station de travail de bureau, dotée d'une mémoire DDR5 pouvant atteindre 2 To et d'une bande passante ultra-rapide grâce aux voies PCIe Gen 5, offre une grande flexibilité pour la virtualisation multi-utilisateurs dans les environnements de flux de travail hybrides, que ce soit dans le centre de données ou dans les clusters de tapis sous le bureau. Enfin, cette station de travail offre un bloc d'alimentation efficace de 1850W et des blocs d'alimentation redondants en option.

Lenovo ThinkStation P7 : une puissance stupéfiante sur un seul socket

La ThinkStation P7 est dotée d'une nouvelle architecture de calcul révolutionnaire qui intègre les derniers processeurs Intel® Xeon® W, prenant en charge jusqu'à 56 coeurs dans un seul socket, pour une puissance réimaginée nécessaire pour s'attaquer de front aux tâches multithreads intensives en termes de calcul. Conçue pour relever les défis les plus rigoureux en matière de performance et de fiabilité des charges de travail qui dépendaient auparavant des serveurs ou des ressources du cloud, la ThinkStation P7 est également optimisée pour une utilisation en rack dans divers environnements de bureau et de centre de données dans un boîtier 4U. Prenant en charge jusqu'à trois cartes graphiques NVIDIA RTXtm 6000 Ada Generation à double emplacement, la ThinkStation P7 est idéale pour les créateurs de contenu, les architectes, les concepteurs, les ingénieurs et les data scientists qui ont besoin de performances graphiques, de visualisation, de rendu en temps réel, d'IAO et d'IA sans précédent. Du stylisme automobile et de l'analyse informatisée de la dynamique des fluides aux flux de travail complexes de production vidéo et de rendu, la ThinkStation P7 peut relever les défis les plus exigeants.

« Nous sommes ravis de proposer la nouvelle gamme de processeurs Xeon W, construits sur une nouvelle architecture de calcul révolutionnaire et dotés d'un plus grand nombre de coeurs afin d'accélérer les performances des charges de travail à croissance rapide dont les entreprises dépendent aujourd'hui », a déclaré Roger Chandler, vice-président de CCG et directeur général de l'équipe Creator and Workstation Solution d'Intel. « Ces processeurs sont conçus pour garantir que les innovateurs professionnels, y compris les créateurs, les ingénieurs et les data scientists, disposent de la puissance et de la stabilité nécessaires pour créer les dernières innovations du secteur. »

Lenovo ThinkStation P5 : la polyvalence, la fiabilité et les performances à l'épreuve du temps

Véritable bête de somme, la ThinkStation P5 est conçue pour un grand nombre de secteurs verticaux et a été reconçue pour répondre à la demande des utilisateurs qui recherchent des niveaux de performance plus élevés, des possibilités d'extension informatique et une facilité de gestion au sein de l'entreprise. Cette station de travail de nouvelle génération est dotée d'un nouveau châssis, des derniers processeurs Intel® Xeon® W, qui offrent jusqu'à 24 coeurs, et prend en charge jusqu'à deux cartes graphiques professionnelles NVIDIA RTX A6000. La mémoire DDR5 à haute vitesse et la bande passante PCIe Gen 5 offrent une configurabilité extrême qui répond aux besoins uniques des utilisateurs finaux. Optimisée pour les architectes, les designers, les ingénieurs et les créateurs de contenu, cette station de travail se distingue dans la modélisation des solides et les tâches informatiques intensives, notamment le BIM, la CAO 3D complexe, la capture de la réalité et la visualisation géospatiale, les effets visuels et les déploiements edge.

« NVIDIA propose les cartes graphiques pour l'informatique visuelle les plus puissantes du monde pour les stations de travail de bureau », a déclaré Bob Pette, vice-président de la Visualisation professionnelle chez NVIDIA. « Elles équipent les trois nouvelles ThinkStation de Lenovo, dotant les scientifiques, les ingénieurs et les créateurs de contenu de la technologie haute performance dont ils ont besoin pour travailler avec des ensembles de données massifs, innover plus rapidement et élever leur IA et les flux de travail intensifs de demain. »

Les stations de travail ThinkStation PX, P7 et P5 sont conçues pour fonctionner dans certains des environnements de travail informatiques gérés par des professionnels les plus exigeants et offrent des fonctions et une sécurité de niveau professionnel essentielles. Les normes et tests rigoureux de Lenovo, le système ThinkStation Diagnostics 2.0, l'assistance ThinkShield, les mises à niveau vers Premier Support et la garantie de trois ans offrent la tranquillité d'esprit nécessaire pour travailler en toute confiance et en toute sécurité.

Les trois nouvelles stations de travail seront disponibles à partir de mai 20233. Pour en savoir plus sur les dernières nouveautés de la gamme de stations de travail de Lenovo, visitez le site www.lenovo.com/thinkstations

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards de dollars. Classé au 171e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 82 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Concentrée sur sa vision audacieuse visant à fournir à tous une technologie plus intelligente, Lenovo s'appuie sur son succès en tant que leader mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs clés de croissance, tels que les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Combinée à des innovations qui changent le monde, cette transformation permet à Lenovo de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.lenovo.com et suivez toute notre actualité sur notre Storyhub.

LENOVO, THINKSTATION et THINKSHIELD sont des marques de commerce de Lenovo. Intel et Xeon sont des marques de commerce d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. NVIDIA et RTX sont des marques de commerce de NVIDIA Corporation. Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2023, Lenovo Group Limited.

1 Cette carte supplémentaire ne sera pas disponible avant 2023.

2 Voir [G1] sur intel.com/processorclaims : Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération. Les résultats peuvent varier.

3 La disponibilité peut varier selon les régions, et les produits peuvent n'être disponibles que sur certains marchés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 mars 2023 à 17:25 et diffusé par :