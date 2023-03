La conférence impossible, organisée par AIDE Canada: le rendez-vous des leaders et des visionnaires qui veulent changer les choses au service de la communauté de l'autisme





RICHMOND, C.-B. / ACCESSWIRE / 9 mars 2023 / AIDE Canada - Les 2 et 3 mars 2023, le principal centre canadien de ressources pour les personnes autistes et neurodivergentes a tenu un événement fort attendu : La conférence impossible. Organisé dans le bâtiment du Pacific Autism Family Network à Richmond, en Colombie-Britannique, ce rassemblement a connu un franc succès.

La conférence impossible rassemblait certains des plus grands acteurs de la communauté de l'autisme. Les participants ont pu y rencontrer des semblables avec qui échanger des idées et se renseigner sur les nouvelles tendances et pratiques du domaine.

L'événement a accueilli plusieurs conférenciers d'honneur, dont Cynthia Caroll, directrice générale d'Autism Nova Scotia, Kevan Gilbert, chef de la direction de Co.school, Sandy Stemp, directrice de l'exploitation de la Reena Foundation, Nancy Jokinen, professeure adjointe à l'UNBC, et divers militants directement touchés par la cause comme Terri Robson et l'influenceuse Paige Layle, qui ont jeté un regard fort intéressant sur les difficultés et les possibilités de la communauté de l'autisme. Les participants ont pris part à des ateliers et à des discussions en petits groupes, où ils ont eu l'occasion d'apprendre de spécialistes et de mettre en commun expériences et pratiques exemplaires.

Cet événement de deux jours a exploré des solutions efficaces et novatrices pour améliorer les soins aux personnes ayant des comportements autodestructeurs, faciliter l'accès aux ressources de santé mentale dans les zones rurales et éloignées, représenter ceux qui ne peuvent s'exprimer sur des enjeux complexes, et répondre aux besoins de santé des aînés autistes. Grâce à un solide réseau de pairs et d'outils, les participants ont pu puiser l'inspiration nécessaire pour changer la donne dans leurs organismes et leurs communautés.

« J'ai vu s'unir des parents, des fournisseurs de services, des décideurs et des militants directement touchés par la cause pour nous rapprocher d'une solution concrète à des enjeux en apparence impossibles. Nous avons très hâte de poursuivre ce travail et d'organiser des initiatives et des événements pour soutenir la communauté de l'autisme et des déficiences intellectuelles dans la prochaine année », affirme Joanna Nefs, PDG, AIDE Canada.

L'organisation

Financé par l'Agence de la santé publique du Canada et administré par la Pacific Autism Family Network Foundation, AIDE Canada se consacre à offrir des ressources et du soutien aux personnes neurodivergentes, à leur famille et à leurs aidants.

Coordonnées

Adresser les requêtes médiatiques à Joanna Nefs, PDG d'AIDE Canada : [email protected] | 604 928-2433 (cellulaire).

LA SOURCE : AIDE Canada

View source version on accesswire.com:Communiqué envoyé le 9 mars 2023 à 16:45 et diffusé par :