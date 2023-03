Menzies Aviation choisit Wipro pour transformer ses services de fret aérien





Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), une société de services et de conseils technologiques de premier plan, a annoncé avoir été choisie par Menzies Aviation, principale société de services d'aviation civile au monde, pour transformer ses services de gestion de fret aérien.

Ce partenariat contribuera à fortifier la position de Menzies en tant que premier manutentionnaire sur le marché, permettant ainsi à la société de développer ses services et l'utilisation de nouvelles technologies. Il lui permettra également d'accélérer sa compétitivité tout en maintenant clients, partenaires, employés et environnement au centre de cette transformation.

Le produit révolutionnaire de manutention de Wipro a été à conçu l'aide de technologies cloud-natives. Développé dans le but d'améliorer l'efficacité commerciale, de renforcer l'expérience des employés ainsi que le service clients grâce à une automatisation accrue, et de fournir des aperçus commerciaux critiques les plus sûrs de leur catégorie, il répondra à l'ensemble des besoins de Menzies, et à ceux du fret aérien au sens large.

Ce produit offrira, à la fois à Menzies et à ses clients, une plus grande visibilité de la localisation de la cargaison, soutiendra la technologie de balayage de la cargaison et de sa documentation, et s'intègrera directement aux systèmes d'exploitation des clients, d'où une transparence et un suivi en temps réel accrus. Il donnera également lieu au développement de nouvelles technologies pour les entrepôts du futur, notamment la robotique, les véhicules autonomes et les environnements réellement sans papier.

Robert Fordree, vice-président exécutif Cargo chez Menzies Aviation, a déclaré: "Suite à un processus d'appel d'offres rigoureux portant sur un nouveau système de gestion d'entrepôts, nous sommes très enthousiastes d'annoncer la conclusion de notre nouveau partenariat avec Wipro, qui favorisera notre transformation technologique et stratégie de croissance ambitieuse dans le monde entier. Chez Menzies, nous nous engageons à investir dans des solutions novatrices, telles nos solutions robotiques de contrôle d'inventaires et de numérisation des emballages Flight packs, récemment lancées. La plateforme de Wipro garantira la possibilité d'utiliser des systèmes et produits de pointe dans les années à venir.

"Cet accord donnera lieu à la numérisation complète de nos opérations, la standardisation des processus, un service client uniforme et une amélioration de l'expérience des employés - des éléments cruciaux pour attirer une nouvelle génération de professionnels du fret. Nos équipes auront la possibilité d'utiliser un système d'exploitation plus aligné sur l'aspect et la convivialité des applications quotidiennes, et nos clients tireront parti d'une transparence renforcée du statut du fret, de l'utilisation de l'automatisation pour accélérer les processus, et de procédures de sécurité et de sûreté améliorées," a ajouté M. Fordree.

Omkar Nisal, directeur général pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Wipro Limited, a déclaré: "Wipro est ravi de s'associer à Menzies Aviation, un acteur mondial majeur dans le secteur des services de l'aviation civile. Cette collaboration nous permet de tirer profit des puissantes capacités technologiques de Wipro associées à la vaste expérience de la gestion et de la manutention de Menzies pour offrir un produit qui contribuera à révolutionner l'industrie du fret aérien. Nous sommes particulièrement enthousiastes de pouvoir fournir une solution de manutention moderne et contemporaine, conçue grâce aux technologies dernier cri, qui soutiendra les projets de transformation et de croissance du fret aérien de Menzies. L'utilisation du nouveau produit de Wipro est radicalement simplifiée grâce à un paradigme réimaginé d'expérience utilisateur. Le produit répondra également au besoin urgent d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, en raison de la croissance exceptionnelle du commerce en ligne, tout en améliorant simultanément les processus dans le secteur du fret aérien. Nous continuerons de nous appuyer sur l'immense prouesse technologique de Wipro et d'investir dans ce produit pour offrir des solutions à la pointe de l'industrie à Menzies et au secteur du fret aérien," a-t-il ajouté.

D'ici la fin 2023, Menzies lancera le produit Wipro sur cinq sites de fret aérien ? Bucarest en Roumanie; Wellington, Christchurch et Auckland en Nouvelle-Zélande; et Macao en Chine. La société envisage de déployer entièrement le produit dans l'ensemble du réseau mondial de Menzies d'ici la fin 2024.

Notes aux rédacteurs:

A propos de Menzies Aviation

Depuis 1833, Menzies Aviation évolue pour devenir la plus importante société de services d'aviation civile au monde, implantée sur six continents. La société, qui a son siège à Londres, fournit des services critiques - au sol, de carburant et de fret aérien - dans plus de 250 aéroports de 58 pays. Elle est soutenue par une équipe de plus de 35.000 collaborateurs hautement qualifiés. Obtenir la meilleur cote de sécurité et de sûreté de sa catégorie est sa priorité numéro un au quotidien. Pour en savoir plus à propos de Menzies Aviation, veuillez visiter menziesaviation.com.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) est une société leader mondiale spécialisée en services et conseils dans le domaine des technologies, axée sur l'élaboration de solutions novatrices qui répondent aux besoins les plus complexes des clients en termes de transformation numérique. Nous tirons parti de notre portefeuille complet de capacités de conseil, de désign, d'ingénierie et opérationnelle et aidons nos clients à réaliser leurs aspirations les plus audacieuses et à bâtir des entreprises durables prêtes pour l'avenir. Forte d'un effectif de plus de 250.000 employés et partenaires commerciaux dans 66 pays, Wipro Limited concrétise la promesse d'aider ses clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en constante évolution. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter sur www.wipro.com.

Déclarations prospectives

