HCLTech reçoit les plus grandes distinctions internationales pour ses performances ESG





HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, annonce avoir été récompensée par plusieurs agences de recherche et de notation de renommée internationale pour ses solides performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces distinctions soulignent les progrès significatifs réalisés par HCLTech dans la mise en oeuvre de sa vision de développement durable.

MSCI a reconnu HCLTech comme « leader » ESG dans le secteur des logiciels et des services. Les indices MSCI ESG ont évalué les performances de 8 500 entreprises en fonction de leur exposition à des risques ESG importants pour l'industrie et de leur gestion de ces risques par rapport aux autres acteurs sectoriels. Les indices permettent ainsi de définir les entreprises « leaders » (AAA, AA), « moyennes » (A, BBB, BB) et « retardataires » (B, CCC). Cette année, HCLTech a été reconnu comme « leader » avec une note « AA », ce qui représente une avancée significative par rapport à la note « A » obtenue l'année dernière.

Le très convoité Sustainability Yearbook 2023 de S&P Global a désigné HCLTech comme un « moteur de l'industrie ». Cette publication répertorie les grandes entreprises qui ont appliqué des pratiques commerciales durables dans leurs opérations. L'évaluation s'appuie sur le cadre rigoureux du Corporate Sustainability Assessment de S&P. Lors de l'édition 2023, plus de 7 800 entreprises réparties dans 61 secteurs d'activité ont été évaluées par S&P.

HCLTech figure également sur la liste 2023 de Sustainalytics des sociétés ESG les mieux notées dans le segment de l'industrie des logiciels et des services et dans la région Asie-Pacifique. Au cours d'une évaluation de l'impact ESG de plus de 15 000 entreprises dans le monde, HCLTech a été classée par Sustainalytics comme étant « à faible risque ».

« Le développement durable est au coeur de la stratégie commerciale de HCLTech et nous nous engageons à progresser pour les clients, nos collaborateurs, les communautés et la planète. Ces reconnaissances sous-tendent notre programme de développement durable ainsi que les stratégies d'exécution de nos équipes », déclare C Vijayakumar, PDG et directeur général de HCLTech.

La stratégie de développement durable de HCLTech suit trois principes directeurs :

ACT : agir de la manière la plus responsable et durable qui soit et faire en sorte que chaque ressource soit employée à bon escient pour maximiser la valeur

agir de la manière la plus responsable et durable qui soit et faire en sorte que chaque ressource soit employée à bon escient pour maximiser la valeur PACT : oeuvrer au profit d'un avenir durable, en collaboration avec nos clients, nos partenaires, les collectivités et toutes les parties prenantes

oeuvrer au profit d'un avenir durable, en collaboration avec nos clients, nos partenaires, les collectivités et toutes les parties prenantes IMPACT : avoir un impact durable à travers l'ensemble des initiatives et des activités

HCLTech vise à atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici à 2040 et à réduire de 50 % les émissions absolues des champs d'application 1 et 2 d'ici à 2030. La société vise également à consommer 80 % d'électricité issue de source renouvelable d'ici à 2030. L'année dernière, HCLTech a lancé sa « Sustainability School », qui propose une série de formations sur le changement climatique à ses plus de 222 000 employés.

L'entreprise a réalisé des progrès vérifiables vers ses engagements en matière de développement durable. Elle continue de créer et de fournir des solutions technologiques durables à ses clients et de contribuer activement aux communautés pour influencer positivement les gens et la planète.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 222 000 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour une période de 12 mois se terminant en décembre 2022 s'élevait à 12,3 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

