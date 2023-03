MISE À JOUR ? Trois vols de Sunwing avec des équipages entièrement féminins décollent en l'honneur de la Journée internationale des femmes





MONTRÉAL, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 8 mars 2023, en l'honneur de la Journée internationale des femmes, Sunwing a célébré le décollage de trois de ses vols vers des destinations ensoleillées au départ de Toronto, Montréal et Winnipeg, chacun comptant sur un équipage de vol et de cabine entièrement féminin. Organisés et exploités par une équipe composée principalement de femmes assumant de nombreuses fonctions, notamment à l'aéroport, à la répartition et à la programmation, les événements étaient dirigés par les femmes épiques de Sunwing qui étaient également sur place pour immortaliser ces moments mémorables.

Aux commandes se trouvaient, la pilote Jessica Kessler et la copilote Siobhan O'Hanlon, qui ont volé de Montréal vers Holguín, la pilote Michelle Chiasson et la copilote Jessalyn Teed, qui ont volé de Toronto vers Holguín et enfin, la pilote Kelly Koprajda et la copilote Cara Kirkwood, qui ont volé de Winnipeg vers Cancún . Un grand merci aux agentes commerciales et de réservation, aux opérations aériennes, à l'équipe de maintenance, aux agentes de piste et aux services de soutien à destination, qui étaient présentes tout au long du processus.

Militante pour l'émancipation des femmes et véritable moteur de la stratégie de recrutement de la compagnie aérienne, la copilote Jessalyn Teed, qui a été l'une des principales voix et participante active des événements aux côtés de la copilote Siobhan O'Hanlon, a déclaré ceci : «?Je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de travailler avec tant de femmes extraordinaires pour organiser cette journée, et le soutien que nous avons reçu n'est rien de moins qu'une source d'inspiration. Je crois que cette journée et les événements tenus visent à célébrer la représentation des femmes dans des rôles que nous savons traditionnellement dominés par les hommes. Cela ne pourrait pas se faire sans le soutien continu de nos dirigeants et de nos collègues qui embrassent l'équité à nos côtés. Que cette journée soit l'occasion de célébrer les femmes qui nous dirigent, qui marchent à nos côtés, qui nous encouragent dans nos succès et qui nous accompagnent dans nos défis.?»

«?Je suis tellement fier de diriger une équipe de gens passionnés et axés sur le client qui se consacrent à faire des rêves de vacances une réalité. Je suis aussi ravi de célébrer nos équipes incroyables qui ont fait de ces vols féminins vers les tropiques un moment inoubliable?», ajoute Len Corrado, président de Sunwing Airlines. «?Les femmes de Sunwing défient le statu quo, font tomber les barrières et prennent d'assaut l'industrie du voyage dans tous ses aspects. De plus, alors que nous continuons de croître pour répondre à la demande croissante de voyages, il est très important de s'assurer que nous bâtissons une équipe qui se démarque comme championne de l'égalité des sexes et qui embrasse l'équité à chaque étape.?»

Le Groupe de Voyage Sunwing continue d'honorer la Journée internationale des femmes en participant à des conversations honnêtes et stimulantes avec ses employés par le biais de sa série de discussions ouvertes, et en mettant en lumière des femmes inspirantes de toutes ses divisions qui sont des voix pour le changement.

Pour plus d'informations ou pour réserver votre prochaine escapade avec Sunwing, visitez le www.sunwing.ca ou communiquez avec votre agent de voyages pour les meilleures aubaines de vacances.

