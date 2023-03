Crown Bioscience inaugure un laboratoire à Singapour et conclut un partenariat commercial local





Crown Bioscience, l'organisme de recherche sous contrat (CRO) international et société de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau site à Singapour afin d'élargir ses capacités à soutenir, à la fois à l'échelle locale et mondiale, les entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie impliquées dans la découverte et la mise au point de médicaments dans le domaine de l'oncologie préclinique et translationnelle.

Dans un premier temps, les nouvelles installations proposeront un vaste éventail de xénogreffes dérivées de cellules (CDX) et de modèles syngéniques très recherchés tout en soutenant certaines capacités liées aux biomarqueurs analytiques, y compris des services de pathologie et de cytométrie en flux. L'entreprise collabore aussi avec la communauté biomédicale déjà en place à Singapour, non seulement pour lui adjoindre ses capacités fondamentales de services précliniques, mais également des technologies et services d'un genre nouveau.

En vue de soutenir les objectifs de croissance du site de Singapour et avec un intérêt particulier pour le secteur local des biotechnologies en plein essor, Crown Bioscience a le grand plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord de distribution avec Biosys Corporation Pte Ltd., un partenaire commercial spécialisé possédant des contacts uniques au sein de l'écosystème singapourien des sciences de la vie.

À propos de l'inauguration du nouveau laboratoire, le Dr Keefe Chng, directeur général du site singapourien, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de rejoindre la communauté biomédicale locale. Notre expérience et nos capacités fondamentales aideront le secteur local des biotechnologies en pleine expansion à faire progresser ses études précliniques et translationnelles tout en permettant à Crown Bioscience de mettre des technologies de pointe uniques à la disposition de ses partenaires mondiaux. »

Et M. Ivan Fu, directeur de Biosys Corporation, d'ajouter : « Nous pensons que les nouvelles installations de Crown Bioscience à Singapour permettront l'avènement d'une nouvelle norme de qualité et d'innovation sur le marché local des essais précliniques. En tant que distributeur de Crown Bioscience Singapour, notre objectif est d'accélérer les activités de recherche de nos clients pour améliorer l'avenir des traitements contre le cancer. »

Cet investissement réalisé à Singapour s'inscrit dans une stratégie plus vaste d'élargissement de la capacité de Crown Bioscience à offrir un soutien et une présence à ses clients basés dans la zone APAC. En 2022, la société avait annoncé le lancement d'une coentreprise avec son entreprise soeur MBL au Japon, ainsi que l'extension de ses installations et un renforcement de sa présence en Chine. Ces investissements sont effectués dans un contexte de forte expansion du secteur des biotechnologies dans la région et attestent de l'importance d'une présence locale pour faciliter la compréhension, la communication et ainsi pouvoir soutenir la clientèle de l'entreprise.

Une cérémonie d'inauguration avec coupure de ruban a été organisée en février pour marquer l'ouverture officielle du site, en présence de membres de la direction de Crown Bioscience et de Biosys Corporation.

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société de JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (CRO) international qui fournit des plateformes précliniques et translationnelles pour aider ses clients à faire progresser leur R et D en oncologie, immuno-oncologie et maladies inflammatoires à médiation immunitaire. Crown Bioscience est le seul CRO préclinique à offrir des services d'organoïdes tumoraux grâce à la technologie bien établie des organoïdes de Hubrecht. Nous avons en outre développé la plus grande collection de PDX disponible sur le marché. Nous nous attelons à aider nos clients à mettre au point de nouveaux traitements pour donner le plus de chances possible aux patients de recevoir le bon traitement au bon moment. Fondée en 2006, Crown Bioscience possède 12 implantations aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour obtenir de plus amples informations ou nous contacter, rendez-vous sur www.crownbio.com.

