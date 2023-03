Eaton présentera ses terminaux et connecteurs au salon CONEXPO-CON/AGG





La société de gestion intelligente de l'énergie Eaton annonce aujourd'hui qu'elle exposera sa gamme de connecteurs et terminaux d'alimentation pour les engins de constructions électriques et à combustion interne et les véhicules hors route lors du salon de la construction CONEXPO-CON/AGG du 14 au 18 mars à Las Vegas.

Les connecteurs ont été conçus et développés par Royal Power Solutions (RPS), acquis par Eaton en 2022. Fondée en 1938, RPS est un leader mondial dans le développement et la production de terminaux et de connecteurs de distribution d'énergie et de signaux critiques de haute précision.

« Comme beaucoup d'autres, le secteur de la construction est en transition vers l'électrification. L'empreinte mondiale et diversifiée d'Eaton a élargi notre portée et notre capacité à croître sur ce marché », déclare Chris Mancuso, directeur général de Power Connections, l'activité eMobility d'Eaton. « À mesure que le secteur de la construction s'électrifie, la nécessité de différencier les terminaux et les connecteurs évolue en parallèle. Nous avons connu une transition similaire sur le marché automobile. »

Le portefeuille de solutions électriques de pointe d'Eaton comprend des terminaux, des connecteurs et d'autres composants électriques conçus pour gérer les niveaux de courant jusqu'à 500 ampères. Parmi ces composants figurent des terminaux emboutis de batterie et à oeillets qui peuvent résister aux vibrations et aux environnements difficiles, ce qui les rend parfaits pour les véhicules utilitaires et hors route.

Les connecteurs de boîtier de verrouillage à haute puissance fournissent une protection et une performance supérieures

Les connecteurs de boîtier de verrouillage à haute puissance (HPLB) d'Eaton sont idéaux pour les solutions d'engins de construction électrifiés et les véhicules hors route d'aujourd'hui et de demain, et peuvent aider à réduire les problèmes de garantie habituellement rencontrés. Les connecteurs HPLB offrent un profil compact, des performances supérieures, des réductions de coûts et une complexité de fabrication réduite. Les terminaux HPLB sont synonymes d'efficience et de fiabilité, et offrent des capacités de transport de courant plus élevées par rapport aux terminaux actuellement sur le marché.

Le système de terminal HPLB forme une connexion d'une manière unique qui offre une force de contact optimisée à mesure que la température augmente. Contrairement aux connexions de terminaux de type boîtier-lame ou broche-douille des concurrents traditionnels, les terminaux HPLB d'Eaton utilisent une approche de système de contact inversé pour une connexion plus robuste.

Des terminaux conçus pour les secteurs de la construction et des granulats

Faisant partie de la gamme de produits HPLB, les terminaux à profil bas 12 (LP12), profil bas 16 (LP16) et ronds 14 (RD14) sont plus grands et conçus pour les véhicules généralement utilisés dans les domaines de la construction et de l'agriculture. Capables de transporter jusqu'à 500 ampères, les terminaux HPLB permettent aux clients du monde entier de simplifier le processus de fabrication et d'ouvrir le champ des possibles pour les véhicules hors route électriques.

Les jeux de barres présentent un profil bas et une flexibilité répondant aux exigences de conception

Autre nouvelle technologie désormais disponible pour les engins de construction et les véhicules hors route des clients d'Eaton, les jeux de barres RigiFlextm sont fabriqués en cuivre ou en aluminium, selon les besoins du client. Avec un processus de fabrication en flux unique, simple et en une pièce, Eaton peut adapter le volume pour répondre à toutes les spécifications du client.

Le jeu de barres RigiFlextm est rigide dans certaines zones, mais flexible dans les sections qui nécessitent une expansion, une contraction ou des modifications importantes dans la conception du système. Cette flexibilité fonctionne également bien sur l'ensemble de la batterie dans les zones qui doivent se conformer à l'expansion et à la contraction pendant les cycles de charge et de décharge en raison de la modification de l'épaisseur des cellules.

Les jeux de barres à profil bas permettent une conception économe en espace et sans dissipateur de chaleur pour réduire le poids. Eaton peut également produire des jeux de barres avec un niveau de planéité sur une longueur inégalée par ses concurrents.

« L'assemblage de l'équipement hors route est en grande partie réalisé manuellement car les robots ont des difficultés à manipuler les câbles ronds, qui sont difficiles à saisir pour eux », déclare Mancuso. « Lors de l'utilisation de terminaux de boîtier de verrouillage à haute puissance, nos jeux de barres Rigiflextm améliorent le processus d'assemblage, la sécurité et le temps nécessaire pour terminer le processus de fabrication, avec moins d'équipements et un personnel d'assemblage réduit. »

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement et des personnes partout dans le monde. Nous sommes guidés par notre volonté d'exercer nos activités avec une approche juste et durable, et d'aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale que sont l'électrification et la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, nous aidons à résoudre les défis les plus urgents de la planète en matière de gestion de l'énergie et faisons ce qu'il y a de mieux pour nos parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondé en 1911, Eaton célèbre le 100e anniversaire de sa cotation à la bourse de New York. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 20,8 milliards de dollars en 2022 et sommes au service de nos clients dans plus de 170 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

