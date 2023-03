Moody's Corporation nomme Vincent Forlenza au poste de président du conseil





Moody's Corporation (NYSE:MCO) annonce aujourd'hui la nomination de Vincent Forlenza au poste de président de son conseil d'administration, avec prise d'effet au 18 avril 2023. Ancien président du conseil et CEO de Becton, Dickinson and Company, M. Forlenza a rejoint le conseil d'administration de Moody's en 2018 et siège actuellement en qualité d'administrateur principal indépendant. Il succédera à Raymond W. McDaniel, Jr., qui se retirera du conseil de Moody's, après y avoir occupé la fonction de président depuis janvier 2021 et celle de CEO de Moody's de 2005 à 2020.

« C'est un honneur de prendre cette fonction durant cette période si prometteuse pour Moody's », déclare M. Forlenza. « Depuis mon arrivée au conseil en 2018, j'ai observé Moody's aider ses clients à s'orienter dans un environnement de gestion des risques en constante évolution, en réalisant des investissements intelligents et en étoffant son offre de manière stratégique. Moody's se retrouve dès lors en position de force. Je me réjouis à l'idée de travailler au côté de mes collègues administrateurs pour tirer parti de cette dynamique et continuer d'accroître la valeur que nous apportons à nos clients, nos actionnaires et nos employés. »

Rob Fauber, président et CEO de Moody's Corporation : « L'expérience de Vince dans la direction et le développement d'une grande entreprise mondiale, couplée à sa profonde contribution au conseil, lui fournissent des perspectives uniques dans des domaines d'une importance vitale pour la croissance future de Moody's. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur son expertise au conseil, alors que nous poursuivons notre stratégie de devenir le principal fournisseur d'informations intégrées sur la gestion des risques. »

Âgé de 69 ans, M. Forlenza a siégé au conseil de Becton, Dickinson and Company (BD), une société mondiale de technologies médicales, de 2011 à avril 2021, et a occupé la présidence de son conseil de 2012 à avril 2021. Il a été CEO de BD de 2011 à janvier 2020 et son président de 2009 à avril 2017. M. Forlenza préside le conseil d'administration de l'Université de Lehigh et siège aux conseils de MARAbio Systems, Inc. et MNHI. Il a précédemment présidé les conseils d'AdvaMed, l'association sectorielle des dispositifs médicaux, et du Valley Hospital System, dans le New Jersey.

M. Fauber a remercié M. McDaniel pour ses décennies de contributions à Moody's et ses parties prenantes :

« Il est impossible de mettre des mots sur la trace indélébile que Ray a laissée chez Moody's. Depuis près de 40 ans, Ray s'est engagé à développer et optimiser la valeur de Moody's, et notre solide positionnement d'aujourd'hui illustre parfaitement l'importance inestimable de sa contribution. Au nom de toute l'entreprise, je tiens à remercier Ray pour son dévouement indéfectible et sa volonté inébranlable à faire de Moody's l'entreprise dynamique qu'elle est aujourd'hui et un lieu dans lequel les talents veulent rester. »

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE:MCO) est une société mondiale spécialisée dans l'évaluation des risques permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées. Nos solutions d'analyse de données et nos perspectives aident les décideurs à identifier des opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu'une transparence accrue, des décisions plus informées et un accès équitable à l'information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant environ 14 000 employés dans plus de 40 pays, Moody's allie présence internationale, expertise locale et plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moodys.com/about.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 mars 2023 à 12:25 et diffusé par :