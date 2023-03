5 joyaux cachés en Mie qu'il faut voir absolument





Mie est une région qui a conservé une forte tradition d'accueil des visiteurs. Voici 5 plans pour profiter de la préfecture.

Ise et Matsusaka

La ville Ise est principalement connue pour accueillir Ise-jingu, un temple shinto légendaire. Profitez de votre passage en ville pour flâner également dans le petit quartier historique de Oharai-machi.

Matsusaka est une ville charmante, à découvrir à pied pour se balader le long des rues anciennes et pour découvrir de nombreuses boutiques d'artisanat. Faites une pause pour déguster le fameux boeuf de Matsuzaka, un des meilleurs wagyus japonais.

Les côtes

À 30 minutes en voiture d'Ise, découvrez Shirataki Daimyojin. Entre les arbres serpente un cours d'eau alimenté par une cascade, de part et d'autre de la rive sont installés de petites cabanes servant de sauna. L'endroit est encore assez secret, mais gagne en popularité, car il permet une expérience complète pour se ressourcer loin des soucis du quotidien.

Visiter une fabrique de katsuobushi et les perles de Mie

La préfecture possède de nombreux atouts culinaires. Katsuobushi est un poisson séché et fumé sert dans la préparation du dashi, un bouillon traditionnel au goût unique et incontournable de la gastronomie japonaise. Visitez l'atelier de fumage vieux de plus de 100 ans et apprenez en plus sur l'histoire du katsuobushi.

Autre expérience à réaliser est la fabrication de bijoux en perle. Ici on vous expliquera le long processus d'élevage des huîtres perlières et de récolte des perles. Vous pourrez également choisir une huître, l'ouvrir vous-même afin d'y découvrir une perle que vous pourrez ensuite sertir en bijoux de votre choix.

Le parc naturel Tomoyama

Le parc offre plusieurs sentiers et une vue magique sur la baie d'Ago et les nombreuses îles inhabitées qui parsèment la mer.

Watakanoshima et Kamishima

?L'île en forme de coeur Watakanoshima est sans doute le refuge idéal pour un week-end de déconnexion. Profitez-y de la plage, de piques-niques et d'après midi sport ou détente. Beaucoup plus loin au nord, choisissez plutôt d'explorer Kamishima, un petit joyau perdu au milieu de l'eau et qu'il vous faudra mériter.

