Areteia Therapeutics annonce le début d'essais cliniques de Phase III pour le dexpramipexole oral dans le traitement de l'asthme éosinophilique





Areteia Therapeutics annonce aujourd'hui l'administration des premières doses dans les essais EXHALE-2 et EXHALE-4 dans le cadre de son programme clinique global de Phase III portant sur l'efficacité et l'innocuité du dexpramipexole oral dans le traitement de l'asthme éosinophilique sévère. Au total, trois études cliniques sont prévues dans le cadre du programme global de développement de Phase III.

EXHALE-2 est une étude mondiale de 52 semaines, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo (n=1 395 participants) qui évaluera l'efficacité du dexpramipexole dans la réduction des exacerbations de l'asthme sévère par rapport au placebo comme critère d'évaluation principal. Une autre étude mondiale de Phase 3 (EXHALE-3) est prévue pour évaluer de la même façon la réduction des exacerbations par rapport au placebo comme critère d'évaluation principal.

EXHALE-4 est une étude mondiale de 24 semaines, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo (n=750 participants) qui évaluera la variation de la fonction pulmonaire par rapport au placebo comme critère d'évaluation principal. La fonction pulmonaire sera mesurée par la variation du volume expiratoire maximal (FEV 1 ).

« Nous sommes enthousiasmés par le dexpramipexole en tant que nouvelle thérapie orale potentielle pour les millions de patients dans le monde qui sont touchés par l'asthme éosinophilique. En cas d'approbation, le dexpramipexole représenterait le premier médicament oral pour ces patients », déclare Jorge Bartolome, PDG d'Areteia Therapeutics.

À propos du dexpramipexole

Le dexpramipexole inhibe la maturation et la libération des éosinophiles dans la moelle osseuse, sur la base d'éléments probants de cultures cellulaires et de biopsies humaines, réduisant ainsi les niveaux d'éosinophiles dans le sang périphérique. Dans le cadre d'une étude de Phase II (EXHALE-1) récemment réalisée chez des patients atteints d'asthme à éosinophiles modéré à grave, le traitement par dexpramipexole a permis d'aboutir à une réduction sensible, proportionnelle à la dose, du taux d'éosinophiles absolu dans le sang à toutes les doses testées (doses de dexpramipexole de 37,5 mg, 75 mg ou 150 mg deux fois par jour) en comparaison avec un placébo. Le dexpramipexole a été bien toléré dans cet essai, avec des événements indésirables répartis sur l'ensemble des groupes de traitement et de placébo, sans aucun événement indésirable grave et ni aucun événement indésirable n'ayant abouti à l'interruption du traitement.

À propos d'Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics (areteiatx.com) est une société biotechnologique de phase clinique qui s'engage à aider les personnes souffrant d'asthme à mieux contrôler leur maladie et leur vie, en développant le premier médicament potentiel par voie orale pour le traitement de l'asthme à éosinophiles. Le principal médicament candidat d'Areteia est le dexpramipexole, un inhibiteur par voie orale de la maturation des éosinophiles premier de sa catégorie. Areteia a été créée par Population Health Partners et Knopp Biosciences. Un syndicat composé d'investisseurs dans les sciences de la vie et d'investisseurs stratégiques dirigé par Bain Capital Life Sciences avec la participation d'Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital, et Population Health Partners, s'est engagé à investir jusqu'à 350 millions USD dans le cadre d'un financement de série A pour établir Areteia et faire avancer le dexpramipexole vers des essais cliniques de Phase 3, sécuriser la fourniture commerciale et promouvoir des médicaments potentiels de prochaine génération. Areteia réalise un développement de phase avancée, notamment des essais cliniques de Phase 3 sur le dexpramipexole en partenariat avec Validae Health, l'unité de développement de Population Health Partners.

À propos de l'asthme éosinophilique

L'asthme bouleverse la vie de plus d'un quart de milliard de personnes dans le monde. Plus de la moitié des patients asthmatiques souffrent d'asthme éosinophilique, provoqué par une surabondance d'éosinophiles, un type de globules blancs, dans le sang et les tissus. L'action du dexpramipexole oral, qui inhibe la maturation des éosinophiles, est comparable à celle des traitements biologiques injectables anti-IL-5. Le marché des produits biologiques pour l'asthme affiche une croissance de 10 % par an et est estimé à environ 8 milliards USD, dont environ 3 milliards USD pour les traitements biologiques de l'IL-5. En cas d'approbation comme premier médicament oral sur le marché, le dexpramipexole pourrait offrir une alternative intéressante aux médicaments biologiques injectables et être utilisé plus rapidement dans le paradigme du traitement de l'asthme afin d'empêcher la progression de la maladie.

