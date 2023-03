Genius ERP est la seule compagnie québécoise à être nommée l'un des meilleurs fournisseurs de logiciels manufacturiers





Genius ERP, une solution logicielle pour les petites et moyennes entreprises manufacturières, est la seule compagnie basée au Québec à être nommée l'un des meilleurs fournisseurs de logiciels manufacturiers par Software Advice et Capterra, deux ressources importantes dans l'achat de logiciels. Encore une fois cette année, Genius ERP a été inclus dans la grille FrontRunners de Software Advice, lequel énumère les meilleurs logiciels manufacturiers pour petites entreprises. De plus, il a été nommé « Produit notable » dans la liste de présélection du meilleur logiciel ERP de Capterra.

« C'est un honneur d'être à nouveau reconnus par Software Advice et Capterra, dit Jean Magny, président de Genius ERP. Il est très important pour nous d'être la seule compagnie basée au Québec, voire la seule compagnie canadienne, à être reconnue par ces plateformes très respectées. Nous cherchons toujours des moyens pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs, et je suis fier que notre logiciel soit reconnu comme étant une solution des plus performantes pour les fabricants. »

Software Advice, une compagnie de Gartner, et Capterra sont toutes deux des ressources de haute confiance sur lesquelles les acheteurs se fient lorsqu'ils recherchent la bonne solution logicielle pour leur entreprise. Chaque site utilise sa propre méthodologie pour identifier les solutions logicielles les mieux cotées, les plus crédibles et les plus pertinentes. Ensuite ils les classent selon les facteurs clés dont les entreprises doivent tenir compte lorsqu'elles décident quels logiciels peuvent mieux leur convenir.

Des 1?692 produits se trouvant dans leur annuaire de logiciels ERP, Genius ERP était l'une de seulement six solutions ERP à être reconnue par Capterra en tant que produit notable. Genius ERP est reconnu pour la valeur que sa solution apporte aux fabricants et pour avoir créé des liens étroits avec leurs clients, ce qui fait en sorte que leurs clients recommandent fortement Genius ERP aux autres fabricants sur mesure.

Genius Solutions livre une solution Enterprise Resource Planning (ERP ou progiciel de gestion intégré) complète ? y compris le logiciel, les services d'implantation et l'expertise sur le terrain ? aux fabricants sur mesure de petite et moyenne taille partout aux États-Unis et au Canada. Genius ERP est conçu pour les petits et moyens fabricants qui font de la production sur commande, de la conception sur mesure, de la personnalisation sur commande et de l'assemblage sur commande. Des estimations exactes, de l'ingénierie de produit, du contrôle d'inventaire, de la planification de production, de la gestion de comptes et une supervision complète : un système qui aide à simplifier la fabrication complexe.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.geniuserp.com.

Si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Jesse Linklater au 877 987-6005, poste 4000, ou à [email protected].

