Neiman Marcus rend hommage aux lauréats qui révolutionnent l'expérience du luxe





Cet événement historique réunit les leaders mondiaux et les forces créatives de la mode de luxe pour honorer Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson et Amina Muaddi

PARIS, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Neiman Marcus (NMG) a organisé un rassemblement à Paris hier soir pour célébrer les Neiman Marcus Awards et rendre hommage aux lauréats de 2023. L'événement a également marqué le début de la programmation annuelle des clients qui tirera pleinement parti de la magie du merchandising et du marketing de Neiman Marcus et de ses relations bien établies dans la communauté de la mode.

« Réunir le coeur battant de l'industrie du luxe a constitué un élément incroyablement important de la façon dont nous avons réimaginé la plateforme des prix », a déclaré Geoffroy van Raemdonck, directeur général de NMG. « Ce soir, nous nous sommes retrouvés, unis par notre passion pour nos clients, pour célébrer les visionnaires dans le secteur de la mode qui révolutionnent l'expérience du luxe. »

Le détaillant a réuni des leaders du secteur et des forces créatives, ainsi que des partenaires de marques mondiales, d'anciens lauréats des Awards et des clients de premier plan. Plus de 50 marques de mode étaient présentes dans la salle, représentant collectivement près de 200 milliards de dollars de revenus totaux et employant près d'un demi-million de personnes dans le monde.

Brunello Cucinelli a reçu le prestigieux prix Neiman Marcus pour ses services remarquables dans le domaine de la mode, un prix qui a déjà honoré plus de 150 pionniers de la mode en 85 ans. Les prix inauguraux ont été décernés à Jonathan Anderson, directeur de la création de LOEWE, qui a reçu le nouveau prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode, et la créatrice d'accessoires Amina Muaddi , qui a reçu le nouveau prix Neiman Marcus récompensant l'innovation dans le domaine de la mode. La statue du prix Neiman Marcus a été conçue par William King en 1961, symbolisant l'esprit de liberté sans entrave si essentiel au créateur de mode.

« J'admire énormément les 20 années de collaboration avec Neiman Marcus, l'une des plus hautes expressions de la mode et du luxe dans le monde et une icône du style de vie et de l'élégance », a déclaré Cucinelli. « Merci [Neiman Marcus] pour ce cadeau, car il rend hommage et honneur à notre Italie, à notre région de l'Ombrie, à notre Solomeo, et à tous ces êtres humains qui, avec leurs mains habiles, sont capables de concevoir des choses spéciales. »

L'événement s'est déroulé à La Suite Girafe et a clôturé la saison automne/hiver 2023 de la Fashion Week de Paris. Parmi les principaux participants, citons : Noah Cyrus qui s'est produit devant les invités, Ashley Park et Paul Forman d'Emily in Paris qui portaient tous deux la collection Brunello Cucinelli, Sabrina Elba, Didi Han, Lori Harvey, Tina Kunakey, Olivia Palermo et bien d'autres. L'invitée spéciale, Rosita Missoni, a célébré le 50e anniversaire de la remise du prix pour ses services remarquables.

« Merci beaucoup, Neiman Marcus, de m'avoir choisie. Vous avez été là dès le début, et avez cru en moi quand personne d'autre ne pouvait le faire », a déclaré Anderson lors de l'événement. « Merci de soutenir LOEWE dans toutes ses entreprises. »

L'expression unique de la marque de chaque lauréat prendra vie dans le cadre de l'approche intégrée du détaillant grâce à des expériences immersives impliquant les clients dans les magasins, en ligne et par la vente à distance. Ils bénéficieront d'un accès privilégié à des événements exclusifs, à des collections spéciales et à des activités de divertissement en magasin. L'activité sera amplifiée dans le cadre d'une stratégie marketing intégrée, sur le site web, dans l'application, sur les réseaux sociaux, sur les visuels des magasins et dans le Neiman Marcus Book. Pour célébrer ces Prix, plusieurs vitrines de magasins ont été transformées pour rendre hommage aux anciens lauréats dont l'héritage continue d'inspirer les clients aujourd'hui.

« Il est peu fréquent qu'un créateur d'accessoires obtienne la même reconnaissance qu'une marque de Prêt-à-Porter ou soit perçu comme un innovateur de la mode », a expliqué Muaddi. « C'est un prix tellement important pour moi, car j'ai toujours rêvé avoir Neiman Marcus comme partenaire avant de lancer mon entreprise, et Neiman Marcus a cru en moi dès le début. »

Brunello Cucinelli lancera la collection Icon en avril prochain, avec des créations exclusives et une apparition personnelle pour les clients à Dallas. Jonathan Anderson et Amina Muaddi créeront chacun des collections exclusives et fêteront avec les clients de Neiman Marcus dans des magasins sélectionnés à travers le pays. Neiman Marcus inclura de nouvelles catégories en honorant chaque année des créateurs différents du secteur.

La plateforme des Neiman Marcus Awards est l'une des nombreuses façons dont le détaillant de luxe crée un effet de halo différencié pour toutes les marques partenaires et rend la vie extraordinaire pour ses clients de luxe. Pour en savoir plus sur les Neiman Marcus Awards, rendez-vous sur le site Web des Neiman Marcus Awards.

À PROPOS DES NEIMAN MARCUS AWARDS

Les Neiman Marcus Awards sont une nouvelle plateforme destinée à récompenser et à mettre en valeur les pionniers de la mode dans le monde. Cette plateforme comprend le retour du prestigieux prix Neiman Marcus pour services remarquables dans le domaine de la mode, une distinction créée par Carrie Marcus Neiman et Stanley Marcus il y a 85 ans, ainsi que deux catégories étendues : le prix Neiman Marcus récompensant l'impact créatif dans le domaine de la mode et le prix Neiman Marcus récompensant l'innovation dans le domaine de la mode.

Le prix pour services remarquables a été décerné à plus de 150 sommités du secteur de la mode de luxe, dont Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder et Baccarat, entre autres.

Les prix réimaginés sont une extension de la stratégie de croissance de l'entreprise visant à révolutionner les expériences de luxe. Ils récompensent les marques partenaires qui partagent un intérêt pour l'approche différenciée de NMG en matière de vente au détail et son engagement à créer un impact. En tant qu'entreprise relationnelle, la plateforme de récompenses incarne le modèle commercial différencié de l'entreprise, en connectant les partenaires de marque aux clients du luxe de manière entièrement nouvelle.

À PROPOS DE NEIMAN MARCUS :

Neiman Marcus est un détaillant de luxe basé à Dallas, qui offre à ses clients un accès à des marques exclusives et émergentes, un service anticipé et des expériences uniques depuis 1907. Chaque jour, Neiman Marcus interagit avec des clients du monde entier en leur faisant vivre des expériences exceptionnelles grâce à ses 36 magasins aux États-Unis, à l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique de luxe aux États-Unis et à une technologie de vente à distance et de personnalisation de pointe. De la gastronomie délicieuse aux services de beauté agréables, en passant par les expériences sur mesure et les produits exclusifs, il y en a pour tous les goûts. Pour rester au courant des dernières nouvelles et des événements chez Neiman Marcus, rendez-vous sur neimanmarcus.com ou suivez la marque sur Instagram , Facebook, YouTube, et Twitter.

