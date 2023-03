Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mardi 7 mars 2023

Le premier ministre assistera à la cérémonie d'accueil avec honneurs militaires à l'intention de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, seront également présentes.

Le premier ministre participera à une rencontre bilatérale avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, seront également présentes.

Le premier ministre et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tiendront un point de presse conjoint.

13 h 00