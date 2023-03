PERU MAINTENANT : la nouvelle campagne internationale pour réactiver le tourisme





Avec des images en direct de la citadelle de Machupicchu et de grandes attentes, on a présenté « PERU MAINTENANT », la campagne publicitaire avec laquelle le Pérou revient aux yeux du monde comme une destination diversifiée, sûre et compétitive.

La stratégie internationale promue par la Commission de Promotion du Pérou pour l'Exportation et le Tourisme (PROMPERU) a été présentée par le ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou, Luis Fernando Helguero, et le président exécutif de PROMPERÚ, Walter Vizarreta, dans le cadre de l'ITB Berlin 2023.

Cette campagne publicitaire montre des moments de la vie quotidienne et des vues de beaux paysages représentatifs du Pérou, tels que Machupicchu, Huacachina, Gocta, Laguna 69, les plages du nord, entre autres. La stratégie vise à renforcer l'image positive qui caractérise le Pérou et, surtout, à inciter les touristes à découvrir le pays à travers sa diversité d'expériences, de culture, de paysages et de sensations, le long d'un vaste littoral, de paysages andins spectaculaires et de la jungle amazonienne luxuriante.

Les articles et les pièces numériques qui seront diffusés à l'échelle internationale le seront par le biais d'importants médias spécialisés tels que National Geographic, The New York Times, CNN, HBO et Forbes Group, en plus de différentes plateformes de médias sociaux, mettant en valeur l'exceptionnel héritage culturel, la nature, la gastronomie et les infrastructures hôtelières.

PERU MAINTENANT a un investissement approximatif de 2 millions d'euros, et se déroulera jusqu'au 10 avril, principalement dans des villes telles que : Los Angeles, New York, Ville de Mexico, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Guayaquil, Bogota, Medellin, Madrid et Barcelone, entre autres.

Le public cible est constitué de jeunes voyageurs et d'adultes de la génération du millénaire et de la génération X (entre 25 et 54 ans). On estime que la campagne sera vue par 38,9 millions de personnes.

