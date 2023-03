Pyramid entre sur le marché canadien avec des recrutements clés dans sa direction et des accords de partenariat avec les meilleurs consultants en technologie au Canada





Pyramid Analytics (Pyramid), un pionnier des plateformes d'intelligence décisionnelle, continue de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance mondiale avec la signature de deux partenariats stratégiques clés au Canada, avec MIS3 et The Honest Consultants (THC), tous deux des consultants en technologie analytique de premier plan basés à Toronto, au Canada.

En plus des accords de partenariat stratégiques clés qui élargissent la portée du programme de partenaires de Pyramid Analytics sur le marché canadien, Pyramid a récemment embauché des dirigeants aguerris en technologie d'analyse, à savoir Jason Whyte, directeur des ventes, et Steve Murthey, directeur associé, pour diriger les opérations régionales canadiennes.

Points clés de l'expansion canadienne de Pyramid

Pyramid conclut de nouveaux accords de partenariat avec MIS3 et The Honest Consultants (THC), des consultants en technologie et services analytiques de premier plan basés à Toronto, au Canada.

L'expansion des partenariats fait suite aux récents recrutements de nouveaux dirigeants, à savoir Jason Whyte, directeur des ventes, et Steve Murthey, directeur associé.

Pyramid parraine et assistera à deux conférences à Toronto : CDAO Canada 2023 du 30 au 31 mars et le 9e sommet annuel Big Data & Analytics les 13 et 14 juin.

« Pyramid Analytics est ravi d'annoncer son expansion sur le marché canadien », déclare Brian Mccormac, vice-président principal des ventes mondiales. « Nos nouveaux partenaires, MIS3 et THC, excellent dans l'analyse, offrent une valeur unique et accordent la priorité au succès de nos clients mutuels. »

M. Whyte apporte plus de 20 ans d'expérience de direction des ventes dans des entreprises comme NetSuite, Epicor Software, BackBase, et d'autres. M. Murthey est un directeur expérimenté dans les partenariats IS avec plus de 25 ans d'expertise en gestion des partenaires, en prévente et en prestation de logiciels et de services.

Au Canada, les entreprises du marché intermédiaire supérieur et les grandes entreprises sont confrontées à des pressions soutenues pour moderniser leurs capacités de données et d'analyse dans un environnement de marché instable et limité par les ressources. Avec un leadership expérimenté et de solides partenariats stratégiques avec des consultants technologiques respectés, Pyramid se positionne favorablement pour fournir aux entreprises canadiennes des technologies et des solutions d'analyse qui les préparent pour l'avenir.

Les signatures de MIS3 et THC font partie de la stratégie plus large de Pyramid visant à développer rapidement les partenariats de canaux avec des sociétés technologiques complémentaires, des fournisseurs de logiciels indépendants, des cabinets de conseil, des revendeurs à valeur ajoutée et des intégrateurs de systèmes.

L'arrivée de Pyramid sur le marché canadien s'inscrit dans le cadre d'un effort mondial pour aider les entreprises à optimiser la prise de décisions afin de permettre à quiconque de prendre des décisions plus rapides et éclairées.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid Analytics est la prochaine génération d'analyses commerciales. La plateforme primée Pyramid Decision Intelligence Platform offre aux utilisateurs des informations augmentées, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. La plateforme Pyramid fournit un accès direct à toutes les données, en permettant un libre-service gouverné pour toute personne et répondant à tout besoin d'analyse dans un environnement sans code. Elle rassemble la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données au sein d'une plateforme fluide, prête à donner à quiconque le pouvoir de prendre des décisions éclairées. Cela permet une approche stratégique à l'échelle de l'entreprise de la veille commerciale et de l'analyse, da la plus simple à la plus sophistiquée. Planifiez une démonstration aujourd'hui.

Pyramid Analytics est enregistré à Amsterdam et possède un siège régional dans des centres mondiaux d'innovation et d'affaires, y compris à Londres, New York et Tel Aviv. Notre équipe est répartie dans le monde entier, car la géographie ne doit pas être un obstacle au talent et aux opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. Plus d'informations sur Pyramid Analytics.

