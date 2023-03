Le gouvernement du Canada accepte les demandes pour les programmes fédéraux du Partenariat canadien pour une agriculture durable





OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé que les demandes sont maintenant acceptées pour les programmes fédéraux du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable), qui entrera en vigueur le 1er avril 2023. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux investissent un montant record de 3,5 milliards de dollars dans ce nouvel accord quinquennal afin de positionner le secteur pour qu'il continue de réussir en tant que chef de file mondial de l'agriculture durable sur les plans environnemental, économique et social.

Les programmes fédéraux, qui comprennent Agri-assurance, Agri-compétitivité, Agri-diversité, Agri-innover, Agri-marketing et Agri-science, sont actuellement déployés dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture et sont renouvelés pour cinq ans afin d'appuyer des domaines prioritaires clés, notamment :

renforcer la capacité de croissance du secteur en se concentrant sur les avancées technologiques, en attirant une nouvelle génération de producteurs agricoles et en développant une main-d'oeuvre plus diversifiée et inclusive;

accélérer la recherche et l'adoption d'innovations dans le secteur de l'agriculture primaire et celui de la transformation à valeur ajoutée;

promouvoir des actions mesurables pour le climat et l'environnement, y compris une réduction des émissions de gaz à effet de serre de trois à cinq mégatonnes;

élargir les marchés pour les exportations canadiennes au moyen du développement des affaires et de la promotion du commerce à l'échelle mondiale en s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement plus solide et résiliente, dans le but de faire passer les exportations à 95 milliards de dollars et les ventes globales de l'industrie à 250 milliards de dollars d'ici 2028;

accroître la confiance dans le secteur en améliorant et en élaborant des systèmes d'assurance de la qualité et de la salubrité.

Les six programmes fédéraux font partie d'un investissement d'un milliard de dollars, qui comprend aussi une aide pour les politiques commerciales et l'accès aux marchés, le développement des marchés, l'information et la réglementation relatives aux marchés, les tables de consultation du secteur et la recherche fondamentale menée par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

En plus de ces programmes, le PCA durable prévoit 2,5 milliards de dollars pour les programmes à frais partagés qui seront administrés par les gouvernements provinciaux et territoriaux. Les ententes bilatérales entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux sont en voie d'être finalisées.

Le PCA durable favorisera un secteur agricole innovateur, productif et concurrentiel à l'échelle internationale qui peut continuer de nourrir le Canada et une population mondiale en croissance à une époque où la hausse des coûts et la sécurité alimentaire mondiale sont des préoccupations majeures.

Citation

« Le Partenariat canadien pour une agriculture durable comprend une série de programmes qui permettra à nos producteurs et transformateurs de demeurer concurrentiels et rentables tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du secteur. En ouvrant dès aujourd'hui les demandes pour les programmes fédéraux, nous nous assurons qu'il n'y aura pas d'interruption dans le financement entre l'ancien et le nouveau partenariat. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le PCA durable a été élaboré en consultation avec un vaste groupe d'intervenants de partout au Canada .

. L'enveloppe des programmes à frais partagés qui sont administrés par les provinces et les territoires a été augmentée de 500 millions de dollars, pour un total de 2,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'actuel Partenariat canadien pour l'agriculture.

Les renseignements et les formulaires de demande pour les programmes fédéraux sont maintenant en ligne pour Agri-assurance, Agri-compétitivité, Agri-diversité, Agri-innover, Agri-marketing et Agri-science à agriculture.canada.ca/pca-durable.

La chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, dont la contribution au PIB s'élève à près de 135 milliards de dollars, et qui soutient plus de deux millions d'emplois au Canada (soit un emploi sur neuf), continue d'être un moteur de l'économie canadienne.

(soit un emploi sur neuf), continue d'être un moteur de l'économie canadienne. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires et de produits de la mer se sont élevées à 92,6 milliards de dollars en 2022, en hausse par rapport à 82,4 milliards de dollars en 2021.

Lien connexe

Partenariat canadien pour une agriculture durable

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Document d'information

Programmes fédéraux du Partenariat canadien pour une agriculture durable

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable, le nouveau cadre stratégique quinquennal de 3,5 milliards de dollars, comprend six programmes nationaux financés par le fédéral pour stimuler la croissance et le développement durable du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Ces programmes sont décrits ci-dessous.

Agri-assurance (64,05 millions de dollars sur 5 ans)

La confiance des consommateurs dans le secteur agricole et agroalimentaire canadien est essentielle pour assurer la compétitivité du secteur, tant au Canada qu'à l'étranger. Le programme Agri-assurance a pour but de favoriser cette confiance en aidant le secteur à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils permettant de formuler des allégations crédibles, pertinentes et vérifiables sur la santé, la salubrité et la qualité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens et sur la manière dont ils sont produits ou fabriqués. Pour les détails des programmes et les demandes, rendez-vous à : Agri-assurance : Volet associations nationales de l'industrie; Agri-assurance : Volet petites et moyennes entreprises

Agri-compétitivité (25,72 millions de dollars sur 5 ans)

Dans un marché presque saturé, les intervenants du secteur agricole et agroalimentaire canadien ont continuellement besoin d'accroître leurs avantages concurrentiels. Le programme Agri-compétitivité appuie les activités que mène le secteur pour identifier ses pratiques exemplaires et renforcer ses capacités, pour améliorer la gestion des entreprises agricoles ainsi que les outils et l'information sur la sécurité à la ferme, et pour promouvoir la sensibilisation à l'agriculture.

Pour les détails des programmes et les demandes, rendez-vous à : Agri-compétitivité

Agri-diversité (5 millions de dollars sur 5 ans)

La diversité et l'inclusion sont essentielles pour créer une économie agricole canadienne qui profite à tous. Le programme Agri-diversité appuie les groupes sous-représentés et marginalisés, dont les Autochtones, pour qu'ils puissent améliorer leurs compétences, assumer des rôles de leader dans le secteur et bâtir leur capacité entrepreneuriale et d'affaires.

Pour les détails des programmes et les demandes, rendez-vous à : Agri-diversité

Agri-marketing (129,97 millions de dollars sur 5 ans)

Près de la moitié des aliments produits au Canada sont exportés, ce qui place notre pays au 5e rang mondial des exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires. Le commerce jouant un rôle essentiel, le programme Agri-marketing a pour but d'aider le secteur agricole et agroalimentaire aide le secteur agricole et agroalimentaire canadien à promouvoir et à commercialiser ses produits à l'échelle mondiale.

Pour les détails des programmes et les demandes, rendez-vous à : Agri-marketing

Agri-science (324,77 millions de dollars sur 5 ans)

La science continue de stimuler le développement d'innovations qui aident les producteurs agricoles et agroalimentaires canadiens à mieux gérer les risques (dont ceux liés aux changements climatiques), à accroître leur compétitivité, à protéger l'environnement, et à développer de nouveaux produits et marchés. Le programme Agri-science vise à accélérer le rythme de l'innovation en finançant et en soutenant les activités et la recherche scientifiques avant l'étape de la commercialisation pour bénéficier au secteur agricole et agroalimentaire et aux Canadiennes et Canadiens.

Pour les détails des programmes et les demandes, rendez-vous à : Agri-science : grappes; Agri-science : projets

Agri-innover (95,4 millions de dollars sur 5 ans)

Pour rester compétitif et prospère, le secteur agricole et agroalimentaire canadien doit demeurer à la fine pointe de la technologie et de l'innovation. Le programme Agri-innover soutient des projets permettant d'accélérer la commercialisation, la démonstration et l'adoption de technologies et de procédés novateurs qui améliorent la compétitivité et la viabilité dans le secteur agricole.

Pour les détails des programmes et les demandes, rendez-vous à : Agri-innover

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 6 mars 2023 à 18:42 et diffusé par :