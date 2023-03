Xinhua Silk Road : Seraphim lance une nouvelle série de modules solaires photovoltaïques TOPCon à l'échelle mondiale





BEIJING, le 6 mars 2023 /CNW/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), un important fabricant mondial de modules solaires, a lancé TOPCon, une nouvelle série de modules solaires photovoltaïques (PV) conçus pour atteindre une plus grande efficacité de conversion de l'énergie solaire photovoltaïque.

Le module de la série TOPCon adopte des cellules à haut rendement de type N de 182 mm, une percée dans l'efficacité des modules et la production d'électricité. Il peut produire en masse un taux de conversion énergétique de 22,5 % et une puissance de 580 W, ce qui peut réduire le coût en kilowattheure (kWh) des projets de systèmes décentralisés d'énergie photovoltaïque et des grandes centrales au sol.

Par rapport aux composants traditionnels, les composants de la série TOPCon sont rehaussés par des technologies innovantes comme les contacts de passivation, le réseau multimaître ultra-fin, l'emballage haute densité, et offrent des performances supérieures sur le plan du coefficient de température de puissance, de la résistance à la détérioration de la lumière et du rendement lorsque la luminosité est faible.

Au cours des dernières années, avec l'amélioration graduelle du taux de conversion des cellules photovoltaïques, le taux de conversion des cellules principales de l'émetteur passivé et des cellules à émission arrière passive (PERC) a été proche de la limite d'efficacité théorique de 24,5 % des cellules de type P, tandis que les composants TOPCon, grâce à leur efficacité de conversion plus élevée, devraient conduire à un développement important de cellules de silicium cristallisé à haute efficacité.

« En raison de sa charge et de sa stabilité supérieures, nous avons prolongé la garantie de la série de composants TOPCon à 30 ans, ce qui est bien au-delà de la norme du marché », a déclaré Yang Yong, chef de la direction de Seraphim, ajoutant que les séries de composants sont disponibles en différentes tailles et peuvent répondre à différents besoins d'application.

« Grâce à l'augmentation de la capacité des modules TOPCon de type N, Seraphim continuera de développer et de vendre des modules photovoltaïques avec une grande efficacité de conversion et une grande qualité pour répondre à la demande et explorer une meilleure voie pour le développement novateur de l'industrie de l'énergie photovoltaïque », a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

Il est à noter que la série de composants TOPCon est maintenant en pleine production et qu'elle devrait atteindre une capacité continue de 4 gigawatts (GW) de composants d'ici la fin de 2023, fournissant ainsi un volume suffisant pour approvisionner le marché.

