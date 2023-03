Sodexo Canada annonce la nomination de Johanne Bélanger au poste de PDG





BURLINGTON, Ontario, 09 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec plaisir que Sodexo Canada annonce la nomination de Johanne R. Bélanger, FCPA, FCA, au poste de présidente directrice générale (PDG).



Johanne possède plus de 20 ans d'expérience comme cadre supérieur dans plusieurs industries au Canada et aux États-Unis. Ayant des racines en tant qu'expert-comptable, sa carrière couvre un large éventail d'industries, dont les soins de santé, le tourisme et l'hôtellerie, la distribution, les réunions et les événements.

«?Le sens des affaires de Johanne dans les marchés de la restauration et de l'hôtellerie constitue un avantage pour Sodexo dans sa stratégie de croissance. Son énergie et sa créativité propulseront nos équipes du Canada, en leur conférant plus d'agilité et de responsabilité grâce à un leadership efficace, humain et inclusif?», a déclaré Sarosh Mistry, président pour Sodexo, Amérique du Nord.

Récemment, Johanne était présidente de la division des soins de santé et des résidences pour personnes âgées du Groupe Compass Canada, où elle a dirigé un changement transformationnel pendant la pandémie mondiale. Ses postes précédents incluent : vice-présidente, marketing de terrain pour l'Amérique du Nord chez Marriott International; présidente et PDG de Destination Toronto et présidente du Canada chez Freeman Audio Visual Services.

Leader déterminée, Johanne est reconnue internationalement pour sa passion et son engagement à développer et reconnaître les femmes dirigeantes. D'ailleurs, le Women in Tourism & Hospitality l'a récompensé avec le tout premier prix Katie Taylor Economic Empowerment et le NY MOVES Magazine l'a classé parmi l'une des 25 femmes au pouvoir de 2017.

Les valeurs personnelles et les passions de Johanne, ainsi que son leadership transformateur et collaboratif, s'alignent sur l'objectif de Sodexo Canada, soit d'être une organisation centrée sur les gens et engagée envers l'excellence opérationnelle et l'amélioration de l'expérience client.

«?Avec 7?000 employés, allant des chefs aux gestionnaires de district, en passant par toutes les équipes de soutien, et plus encore, c'est un honneur pour moi de diriger l'équipe canadienne. Ensemble, nous continuerons de propulser et de faire évoluer notre engagement envers les clients en créant des expériences mémorables et des solutions novatrices?», a déclaré Mme Bélanger.

À propos de Sodexo

Sodexo propose une large gamme de solutions personnalisées, conçues pour optimiser les environnements de travail et de vie. Sodexo fournit des services de gestion des aliments et des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l'accent sur l'amélioration de la sécurité, des processus de travail et du bien-être. Sodexo est un leader du marché au Canada et reconnu comme l'un des meilleurs employeurs depuis sept années consécutives. L'entreprise est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, une organisation caritative indépendante qui a amassé plus de trois millions de dollars pour lutter contre la faim et fait don de plus d'un million de repas à des jeunes à risque à travers le Canada depuis 2007. Sodexo est membre des indices CAC Next?20, CAC 40, ESG, FTSE?4 Good et DJSI.

Chiffres clés

7?000 employés

Récipiendaire du Canada's Greenest Employer Awards?2022

Récipiendaire du Canada's Diversity & Inclusion Employer Awards?2021 1 million de consommateurs servis chaque jour

RE 100 Réalisé (énergie renouvelable)

Contacts

Media

Stephanie Aubin

+1 514 402-1839

[email protected]

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78ceba02-3d6c-420d-9210-4b8003bf561b

