Avis aux médias - Le gouvernement du Canada franchit une autre étape vers le redressement de condamnations historiquement injustes





OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, alors qu'il fera une annonce concernant les mesures que prendra le gouvernement du Canada pour rendre admissibles à la radiation les condamnations en vertu du Code criminel pour des infractions liées aux maisons de débauche, à l'indécence et à l'avortement.

Il sera accompagné de l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail, de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et députée d'Oakville-Nord--Burlington.

Après l'annonce, le ministre Mendicino répondra aux questions des médias.

Date

Mardi 7 mars 2023

Heure

1 h 30 (HNE)

Lieu

L'édifice de l'Ouest

Salle 135B

3938, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

