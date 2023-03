Présentation de Servi Plus, le robot d'hôtellerie par excellence





Bear Robotics, une société de la Silicon Valley qui fournit des solutions innovantes en matière de robots d'hôtellerie, annonce le lancement de son nouveau robot, Servi Plus, qui change la donne dans le secteur des services en offrant une capacité accrue, des fonctionnalités améliorées pour l'utilisateur et la suspension la plus souple du secteur pour le transport de produits liquides et le franchissement de rampes.

Avec une charge utile accrue de 88 lb (40 kg) et une capacité de plus de 16 plats, Servi Plus est la réponse robuste à l'automatisation du flux de travail dans le secteur hôtelier. Dernier-né de la célèbre gamme Servi de Bear Robotics, Servi Plus est une solution plus grande pour alléger les tâches répétitives telles que l'exécution des commandes et le débarrassage des tables afin que les membres de l'équipe puissent rester sur place et se concentrer sur la création d'expériences exceptionnelles pour les clients.

En plus de sa forte capacité de transport, Servi Plus est doté d'une suspension de pointe pour le service de produits liquides, ce qui lui permet de traverser une variété de planchers, de seuils et de rampes conformes à l'ADA (Americans with Disabilities Act). Ce nouveau produit a la capacité de transporter quatre plateaux de service ou bacs de débarrassage surdimensionnés et est réglable pour des configurations de plateaux personnalisées.

Servi Plus comprend également une série d'améliorations visuelles et de l'expérience utilisateur, comme un périmètre complet d'éclairage LED réactif pour la visibilité et la communication, et une matrice d'affichage par points pour la personnalisation des messages.

« Cet ajout à notre gamme de produits fait l'objet d'un lancement dont toute notre entreprise est très fière », déclare Juan Higueros, cofondateur et directeur de l'exploitation de Bear Robotics. « Il témoigne de la capacité de notre équipe à collaborer avec nos partenaires et à les soutenir en mettant sur le marché des produits qui répondent immédiatement à leurs besoins opérationnels. »

Avec le lancement de Servi Plus, Bear Robotics établit une nouvelle norme dans le secteur hôtelier. Ce nouveau produit permet d'offrir un service sans faille dans de nombreux secteurs verticaux. Qu'il s'agisse d'un restaurant, d'un hôtel, d'une communauté de personnes âgées, d'un stade sportif, d'une cuisine fantôme ou d'un espace de divertissement familial, Servi Plus est équipé pour fournir un service robotique collaboratif supérieur aux opérateurs, employés et clients.

À propos de Bear Robotics

Fondée en 2017, Bear Robotics crée des robots d'intérieur autopilotés conçus pour élever les expériences des clients en donnant aux employés de service les moyens de se concentrer sur ce qui compte vraiment : un service de qualité.

