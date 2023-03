Le revêtement marin PPG SIGMAGLIDE 2390 permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de façon spectaculaire





PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui le lancement du revêtement marin PPG SIGMAGLIDE®2390, une approche avant-gardiste qui permet aux armateurs de réduire la consommation d'énergie et les émissions carbone tout en répondant aux demandes de performances plus élevées sans avoir d'impact négatif sur l'environnement marin.

Le revêtement anti-salissures sans biocide est basé sur la technologie avant-gardiste PPG HYDRORESETtm, qui modifie le revêtement une fois immergé dans l'eau pour créer une surface super lisse, presque sans friction, que les organismes marins ne détectent pas et à laquelle ils ne peuvent pas adhérer.

Basé sur des preuves fournies par des tiers conformes aux normes ISO 19030 et ITTC*, ce revêtement permet aux navires de conserver une coque propre et de réduire la traînée, en réalisant des économies d'énergie allant jusqu'à 20 %, une performance de perte de vitesse inférieure à 1 % et une réduction des émissions de CO 2 allant jusqu'à 3 % par rapport aux revêtements anti-salissures traditionnels. Les performances réelles dépendent du modèle de navire et des conditions d'exploitation.

Le revêtement PPG Sigmaglide 2390 peut aider les propriétaires et les armateurs à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément aux exigences de l'Organisation maritime internationale en matière d'efficacité énergétique (EEXI et EEDI) et d'intensité de carbone (CII), entrées en vigueur cette année.

« Le revêtement PPG Sigmaglide 2390 est une élaboration unique qui ouvre la voie aux propriétaires et aux armateurs de navires pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions de CO 2 », a déclaré Jan Willem Tegelaar, directeur de la plateforme mondiale de PPG, Marine Coatings. « La performance de perte de vitesse de moins de 1 % permet aux navires de fonctionner à une vitesse moyenne supérieure d'un noeud tout en restant conforme à la norme CII ».

Les performances exceptionnelles de contrôle anti-salissures du revêtement PPG Sigmaglide 2390 sont atteintes sans aucun rejet de biocides dans les océans.

Le revêtement PPG Sigmaglide 2390 est également compatible pour l'application électrostatique, qui offre une grande efficacité de transfert, ce qui permet d'utiliser moins de peinture. En service, le revêtement peut offrir jusqu'à 150 jours de performance au ralenti et une durée de vie prolongée de plus de 10 ans avec des exigences de maintenance minimales. Ces avantages, associés aux économies d'énergie, offrent aux armateurs un retour sur investissement de premier ordre.

*Conférence internationale sur les réservoirs de remorquage.

