Avis aux médias - Journée internationale des droits des femmes - Le Collectif 8 mars commente l'état du féminisme au Québec

MONTRÉAL, le 6 mars 2023 /CNW/ - La porte-parole du Collectif 8 mars, Marie-Andrée Gauthier, est disponible pour commenter l'état du féminisme au Québec en 2023.

Alors que le gouvernement de la Coalition avenir Québec a refusé, le 21 février, de débattre d'une motion qui proposait d'encourager l'usage de l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+), le Collectif 8 mars juge nécessaire de célébrer les diversités et de se doter d'outils pour faire avancer les droits de toutes.

Résistances féministes

L'heure n'est pas à la division. Elle n'est pas à la négociation. L'heure n'est pas silencieuse. Elle est grave. L'urgence climatique, les polarisations, les privatisations, l'effritement des droits des femmes, les violences sexuelles, l'exacerbation des inégalités, la montée du racisme, le sexisme décomplexé, la haine assumée. Un slogan comme une évidence. L'amour comme acte de résistance.

Le Collectif 8 mars est composé d'organisations syndicales et d'organisations féministes d'action communautaire autonome représentant près de 800 000 femmes, 17 tables régionales de concertation en condition féminine et plus de 450 groupes de femmes et mixtes.

