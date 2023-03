Provenir nomme Vincent Camara au poste de responsable régional en France





Provenir, leader mondial des logiciels de prise de décision sur les risques alimentés par les données et l'IA, a annoncé aujourd'hui que Vincent Camara a été nommé directeur régional en France. Camara dirigera les opérations commerciales de Provenir dans la région, au service du nombre croissant d'entreprises de services financiers qui ont besoin de données et de solutions de prise de décision en matière de risque alimentées par l'IA.

Vincent Camara apporte plus de vingt ans d'expérience dans les domaines de la vente, du marketing et des opérations, avec une solide expérience de la conception, de la livraison et de l'exécution de stratégies de commercialisation dans des entreprises à forte croissance. Il a occupé des postes de direction chez Dayele, GETLINKS, ZANROO et Synthesio, où il a réussi à générer de nouvelles affaires et à assurer la réussite des entreprises en identifiant d'importants partenariats commerciaux afin d'atteindre de nouveaux clients.

Provenir a pour mission de répondre à la demande croissante pour sa plateforme de prise de décision sur les risques alimentée par les données et l'IA, qui entraîne des améliorations dans l'expérience client, l'accès aux services financiers, l'agilité de l'entreprise, et plus encore. Basée à Paris, Camara fera partie intégrante de l'équipe pour réaliser la mission de Provenir..

"Les institutions financières et les fintechs investissent de plus en plus dans des technologies de prise de décision sur les risques basées sur les données et l'IA, qui ajoutent de l'agilité et de l'efficacité aux processus de leurs systèmes décisionnels," a déclaré Frode Berg, directeur général de Provenir pour l'Europe. "La France représente une région stratégique importante pour Provenir, avec 3,7 milliards de dollars d'investissements fintech dans le pays rien que l'année dernière, alors que nous nous engageons à fournir notre écosystème unifié de prise de décision sur les risques aux organisations financières du monde entier. Nous sommes ravis d'avoir Vincent à bord pour diriger nos opérations commerciales et répondre à la demande que nous rencontrons dans la région."

À propos de Provenir

Provenir aide les fintechs et les fournisseurs de services financiers à prendre plus rapidement des décisions plus intelligentes grâce à sa plateforme de données et de décision alimentée par l'IA.

L'entreprise rassemble des données clés, l'IA et les capacités de prise de décision pour aider les organisations à fournir des expériences de consommation de classe mondiale. Cette offre unique donne aux organisations la capacité d'alimenter l'innovation décisionnelle à travers le cycle de vie complet du client, conduisant à des améliorations dans l'expérience client, l'accès aux services financiers, l'agilité de l'entreprise, et plus encore.

Provenir travaille avec des organisations de services financiers de rupture dans plus de 50 pays et traite plus de 3 milliards de transactions par an.

