Experlogix accroît son soutien aux clients de la région de l'Asie-Pacifique

SOUTH JORDAN, Utah, 6 mars 2023 /CNW/ - Experlogix, une importante société de logiciels de configuration, tarification, devis (CPQ) et d'automatisation de la documentation, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa présence dans la région de l'Asie-Pacifique et l'embauche de Brian Ambrosius au poste de directeur des ventes pour améliorer le soutien aux clients actuels et potentiels de la région.

Établi en Australie, monsieur Ambrosius possède plus de 15 ans d'expérience dans l'établissement de partenariats et le soutien aux entreprises pour conquérir de nouveaux marchés régionaux. Experlogix a également accru l'équipe présente dans la région.

Experlogix a connu une croissance mondiale importante, et son expansion dans la région de l'Asie-Pacifique représente une continuation de ce succès. En plus d'accroître le soutien aux ventes et à la mise en oeuvre, la société a investi dans ses équipes d'ingénierie spécifiquement pour la région APAC afin de s'assurer de soutenir de nouveaux clients lors de la mise en oeuvre des logiciels d'automatisation de la documentation et de CPQ d'Experlogix.

« Nous sommes ravis de continuer à accroître notre présence et à offrir un soutien supplémentaire aux clients de la région de l'Asie-Pacifique, a déclaré Beth Thornton, directrice des revenus chez Experlogix. Les entreprises de la région de l'Asie-Pacifique font face à des défis uniques. En augmentant notre présence là-bas, nous sommes équipés pour les aider à les résoudre. Cette expansion stimulera la croissance et jettera les bases de nouveaux partenariats fondés sur le succès mutuel. »

Experlogix a élargi ses équipes dans plusieurs régions et services, augmentant son effectif de plus de 100 personnes entre 2022 et 2023, afin de soutenir une clientèle de plus en plus mondiale. Plus de 1 700 entreprises utilisent les logiciels de CPQ et d'automatisation de la documentation d'Experlogix, ce qui représente plus de 100 000 utilisateurs dans le monde.

« Je suis ravi d'avoir l'occasion de contribuer à la croissance d'Experlogix dans la région de l'Asie-Pacifique et d'établir une présence locale dans cette région, dit M. Ambrosius. Nous avons déjà une clientèle et une base de partenaires très solides; je dois réfléchir à la façon dont nous pouvons les faire croître dans l'avenir. J'ai hâte de rencontrer nos clients et nos partenaires, et de faire croître la famille Experlogix. »

Experlogix prévoit une croissance continue des marchés de ses logiciels de CPQ et d'automatisation de la documentation dans la région de l'Asie-Pacifique. Alors que la région continue d'être confrontée à des perturbations de chaîne d'approvisionnement qui découlent de la pandémie, des industries comme la fabrication ont pris de l'expansion et ont été transformées pour tirer parti des nouvelles possibilités. Cette expansion contribuera à accroître la demande pour des opérations plus efficaces, une plus grande précision et une meilleure communication entre les unités opérationnelles; des cas types qui peuvent stimuler la demande pour des solutions de CPQ et d'automatisation de la documentation.

À propos d'Experlogix

Les solutions d'Experlogix simplifient et humanisent les processus les plus complexes afin d'exploiter la vitesse du flux de travail et de créer une meilleure expérience client. La solution de CPQ d'Experlogix accélère la configuration et les autres processus au-delà des attentes, et plus simplement qu'on pourrait oser l'imaginer. La solution d'automatisation de la documentation d'Experlogix simplifie et optimise même les processus de documentation les plus complexes pour les entreprises du monde entier, dans n'importe quelle industrie. Experlogix - Simplifier le complexe.

Établie aux États-Unis et aux Pays-Bas, Experlogix soutient plus de 1 700 clients dans plus de 30 pays dans le monde. Nous sommes en ligne à www.experlogix.com

