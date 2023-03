ETC Group annonce l'acquisition d'Amadys





ETC Group (« ETC »), distributeur spécialisé dans le secteur des télécoms et infrastructures technologiques annonce aujourd'hui l'acquisition d'Amadys, l'un des principaux distributeurs de solutions de connectivité au Benelux, Royaume-Uni et DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Les détails financiers de la transaction sont confidentiels.

Fondé en 1993 par Cédric Varasteh, et disposant d'une solide expérience du secteur, ETC est un leader mondial dans la conception, l'approvisionnement et la distribution de matériaux, d'outillages et d'équipements utilisés par les opérateurs télécoms et leurs sous-traitants pour l'installation, la construction et l'entretien des infrastructures de réseaux fixes, mobiles et digitaux (FTTH, FTTx, HFC, Wi-Fi, 5G/mobile et datacenters).

Basé en France, le groupe compte environ 1 200 salariés qui répondent aux besoins de plus de 14 000 clients dans plus de 14 pays (notamment aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal et en Pologne), dont les principaux opérateurs et fournisseurs de services de télécoms américains et européens.

Le groupe dispose d'un large catalogue de plus de de 55 000 produits provenant de près de 1 000 fournisseurs de premier plan, ainsi que des solutions logistiques à forte valeur ajoutée, permettant aux opérateurs télécom de fournir leurs services auprès de leurs clients.

Basé à Anvers, Amadys est un leader dans la distribution de solutions de connectivité pour les secteurs des télécoms, de l'infrastructure et de l'énergie. Le groupe fournit des solutions provenant de plus de 500 fournisseurs à plus de 1 000 clients de premier plan au Royaume-Uni, Benelux et DACH. L'entreprise, dirigée par l'un de ses fondateurs, Hein Wilderjans, est détenue par Equistone depuis 2019. Amadys a récemment reçu une certification de la part de l'un des instituts majeurs de services d'évaluation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), démontrant ses solides références en matière de développement durable, et en particulier dans le domaine de chaîne logistique.

Le rapprochement complémentaire d'ETC et d'Amadys, permettra aux deux sociétés de réaliser des synergies à travers une offre produit et des ressources élargies. L'opération renforcera également l'équipe de direction, en réunissant deux groupes bénéficiant d'une forte culture entrepreneuriale. La capacité combinée des deux groupes permettra de répondre aux besoins de leurs clients en termes de déploiement, de modernisation et de maintenance de réseaux dans un contexte de forte demande de marché pour des solutions de connectivité haut débit.

En octobre 2022, Cinven, société internationale de private equity, a acquis une participation majoritaire dans ETC auprès de Carlyle, qui a réinvesti, tout comme Cédric Varasteh, une participation minoritaire significative dans le groupe.

Cédric Varasteh, fondateur et Président d'ETC, a déclaré : « Amadys est une entreprise exceptionnelle que nous sommes ravis d'intégrer à ETC. Ce rapprochement va faire progresser nos deux sociétés de manière significative en termes d'innovation produit, de taille et de couverture géographique. Nous sommes convaincus que ce rapprochement bénéficiera à nos clients respectifs. Nous sommes impatients de travailler avec Amadys et ses équipes, et avons beaucoup à apprendre de nos expériences mutuelles. Je me réjouis des opportunités qui s'ouvrent à nous par la combinaison de ces deux entreprises de grande qualité. »

Hein Wilderjans, Directeur Général et co-fondateur d'Amadys, a ajouté : « Nous sommes très heureux de travailler avec ETC à l'occasion de cette nouvelle étape majeure dans le développement d'Amadys. Depuis 2016, nous avons connu une croissance quasi-exponentielle en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'employés et de produits. Nous sommes impatients de tirer les bénéfices de ce rapprochement avec ETC. Comme nos clients le savent, notre priorité a toujours été de fournir les meilleures solutions du marché, et cela se poursuivra avec ETC. »

Thomas Railhac, Partner chez Cinven, a commenté : « C'est une étape importante dans la stratégie de croissance d'ETC, Amadys offrant un accès élargi à des marchés clés, des capacités opérationnelles et une grande diversité de clients. Amadys a connu une croissance extrêmement rapide au cours de ces huit dernières années, et nous voyons cette tendance se poursuivre avec ETC. Aux côtés de l'acquisition récemment annoncée de BTV Multimedia, cette opération renforce la position d'ETC comme leader du secteur et sa valeur ajoutée auprès de ses clients. »

Cyril Bourdarot, Managing Director chez Carlyle Europe Technology Partners (« CETP »), a déclaré : « Nous voyons l'acquisition d'Amadys, un actif de haute qualité qui complète la plateforme existante d'ETC, comme une nouvelle étape importante dans la perspective de devenir le leader mondial de la fourniture d'équipement télécom. Après les acquisitions récemment annoncées de BTV Multimedia, TIBA et Klonex-VCS, cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie et la forte dynamique de croissance d'ETC. »

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

À propos d'ETC Group

ETC Group (« ETC ») est un distributeur one-stop-shop à valeur ajoutée d'équipements actifs et passifs et fournisseur de services dédiés au marché des télécommunications. Créé en 1993 par Cédric Varasteh, ETC fournit une offre complète et intégrée comprenant la conception, la distribution de produits spécialisés et d'équipements actifs et passifs et la fourniture de services logistiques à destination des câblo-opérateurs, des opérateurs télécom, des installateurs de réseaux et de leurs sous-traitants dans le cadre du déploiement et de la maintenance de leurs réseaux. Le groupe ETC emploie aujourd'hui plus de 1 200 personnes et sert plus de 14 000 clients dans 14 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal et la Pologne. Pour en savoir plus, visitez etc.group.

À propos d'Amadys

Amadys est un leader de la distribution d'équipements passifs pour le secteur des télécommunications et de l'énergie en Belgique, aux Pays-bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Danemark, en Autriche, en Slovaquie et en Hongrie. La société offre une gamme complète de solutions de connectivité dans 11 pays européens à ses clients de l'industrie des télécommunications, de l'électricité, de l'eau et du gaz. Grace au vaste savoir-faire de ses plus de 400 employés et à ses 50 000m2 d'espace de stockage, Amadys offre à ses clients des prestations de haute qualité et des livraisons rapides.

À propos de Cinven

Cinven est l'une des plus importantes sociétés internationales de capital-investissement, dont l'activité est d'investir dans des groupes mondiaux de premier plan. Cinven investit dans six secteurs clés : Services aux entreprises, Services financiers, Industrie, Biens de consommation et distribution, Santé, Technologie/Média/Télécom. Cinven dispose de bureaux à Londres, New York, Francfort, Paris, Milan, Madrid, Guernesey et Luxembourg.

Cinven adopte une approche responsable à l'égard des sociétés de son portefeuille, de ses employés, de ses fournisseurs, des communautés locales, de l'environnement et de la société en général.

Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited et Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited sont chacun agréés et réglementés par la Guernsey Financial Services Commission et Cinven Limited, le conseiller des Fonds de Cinven, est agréé et réglementé par l'autorité des services financiers britannique.

Dans ce communiqué de presse, « Cinven » fait référence, selon le contexte, à l'ensemble ou l'une des appellations suivantes, Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP, Cinven (LuxCo1) S.A. et leurs associés respectifs (comme défini dans l'Acte des Entreprises de 2006) et/ou les fonds gérés ou conseillés par l'une des sociétés précédentes.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.cinven.com et www.linkedin.com/company/cinven/.

À propos de Carlyle

Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d'investissement mondiale dotée d'une expertise sectorielle approfondie qui déploie des capitaux privés à travers trois segments d'activité : Global Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Avec 373 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, l'objectif de Carlyle est d'investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de son portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 100 personnes dans 29 bureaux répartis sur cinq continents. Plus d'informations sont disponibles sur le site www.carlyle.com. Suivez Carlyle sur Twitter @OneCarlyle.

