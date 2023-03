Experlogix étend son soutien aux clients de la région de l'Asie-Pacifique





SOUTH JORDAN, Utah, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Experlogix, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de configuration, de tarification, de cotation (CPQ) et d'automatisation de documents, a annoncé aujourd'hui avoir étendu sa présence dans la région de l'Asie-Pacifique et avoir recruté Brian Ambrosius à titre de directeur des ventes pour renforcer le soutien aux clients actuels et aux prospects de la région de l'Asie-Pacifique.

Basé en Australie, Brian Ambrosius apporte plus de 15 ans d'expérience en matière d'établissement de partenariats et d'aide à l'expansion des organisations dans de nouveaux marchés régionaux. Experlogix a également étendu la présence de son équipe de mise en oeuvre sur le marché de la région de l'Asie-Pacifique.

Experlogix a connu une croissance mondiale importante, et son expansion dans la région de l'Asie-Pacifique représente un prolongement de ce succès. En plus d'accroître le soutien aux ventes et à la mise en oeuvre, l'entreprise a investi dans ses équipes d'ingénierie de façon ciblée pour la région de l'Asie-Pacifique, afin de s'assurer de pouvoir soutenir les nouveaux clients tout en mettant en place les logiciels d'automatisation de documents et CPQ d'Experlogix.

« Nous sommes heureux de continuer à accroître notre présence et d'offrir un soutien supplémentaire aux clients de la région de l'Asie-Pacifique, a déclaré Beth Thornton, directrice des revenus chez Experlogix. Les organisations de la région de l'Asie-Pacifique font face à des défis uniques. En augmentant notre présence là-bas, nous sommes équipés pour aider à les résoudre. Cette expansion stimulera la croissance et jettera les bases de nouveaux partenariats fondés sur le succès mutuel. »

Experlogix a élargi ses équipes dans de multiples régions et départements, augmentant son effectif de plus de 100 personnes entre 2022 et 2023, pour soutenir une clientèle de plus en plus mondialisée. Plus de 1 700 organisations utilisent les logiciels CPQ et d'automatisation des documents d'Experlogix, avec plus de 100 000 utilisateurs à l'échelle mondiale.

« Je suis ravi de pouvoir contribuer à l'expansion d'Experlogix dans la région de l'Asie-Pacifique et d'établir une présence locale dans cette région, a déclaré Brian Ambrosius. Notre clientèle et nos partenaires très solides me permettent de réfléchir à de nouvelles opportunités de croissance pour l'avenir. Je suis impatient de rencontrer nos clients et nos partenaires et de faire croître la famille Experlogix. »

Experlogix s'attend à une croissance continue pour les marchés du CPQ et de l'automatisation des documents dans la région de l'Asie-Pacifique. Bien que la région continue de faire face à des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement qui persistent depuis la pandémie, des secteurs tels que le secteur manufacturier se sont développés et ont été transformés pour tirer parti de nouveaux débouchés. Cela contribuera à stimuler la demande d'opérations plus efficaces, d'une plus grande précision et d'une meilleure communication entre les unités commerciales ? tous les cas d'utilisation qui peuvent stimuler la demande de solutions d'automatisation des documents et de CPQ.

À propos d'Experlogix

Les solutions Experlogix simplifient et humanisent les processus les plus complexes afin de libérer la vitesse du flux de travail et de créer une meilleure expérience client. Experlogix CPQ rend la configuration et les autres processus plus rapides et plus simples que vous n'auriez osé l'imaginer. Experlogix Document Automation simplifie et optimise les processus documentaires les plus complexes pour les entreprises du monde entier, quel que soit leur secteur d'activité. Experlogix permet de simplifier le complexe.

Basée aux États-Unis et aux Pays-Bas, Experlogix soutient plus de 1 700 clients dans plus de 30 pays. Retrouvez-nous sur www.experlogix.com

