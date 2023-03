John Gao de Huawei : Faire de la 5.5G une réalité et construire un monde plus intelligent





Lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone, la GSMA a organisé la session de conférence "To Infinity and Beyond with 5G-Advanced" dans le cadre du 5G Futures Summit. Lors de la session, John Gao, président de la division 5.5G chez Huawei, a prononcé un discours intitulé "Bring 5.5G Into Reality, Build A Better Intelligent World" (« Faire de la 5.5G une réalité et construire un monde plus intelligent »). Il a expliqué comment les capacités réseau de plus en plus importantes de la 5.5G protégeront les investissements des opérateurs tout en créant de la valeur commerciale. Les liaisons descendantes 10 Gb/s, les liaisons montantes 1 Gb/s et les expériences déterminées conduiront à une nette amélioration des expériences utilisateur et des capacités réseau pour les cas d'utilisation dans le métavers XR (réalité étendue), l'accès hertzien fixe (FWA) et le secteur toB. L'IdO passif ainsi que la communication et la détection harmonisées étendront également l'espace de marché de l'IdO et de la V2X pour permettre des services basés sur l'information, facilitant la réussite des opérateurs dans les applications toB (to Business) et toV (to Vehicle). Alors que la 5.5G se dirige vers une utilisation commerciale, Huawei continuera de mener une innovation conjointe avec des partenaires industriels en vue de promouvoir l'utilisation commerciale de la 5.5G et de construire un monde plus intelligent.

La 5G est en plein essor et les nouveaux services exigent des capacités réseau plus importantes

L'arrivée à maturité de la 5G apporte de nouveaux changements dans le secteur des communications.

Des expériences utilisateur multidimensionnelles et garanties deviennent de plus en plus importantes pour les consommateurs. Il existe trois grandes tendances dans les services aux consommateurs : la cloudification, la 3D et l'IA. Les vidéos et jeux 3D basés sur le Cloud, les appels 3D visibles à l'oeil nu, les réunions holographiques et le métavers XR fournissent aux utilisateurs des expériences immersives multisensorielles et réalistes, qui nécessiteront des connexions 10 Gb/s omniprésentes et une latence déterministe. Par ailleurs, l'IA améliore considérablement l'efficacité au niveau de la production de contenus. Alors que de plus en plus de contenus sont générés par des machines, les exigences en matière de transmission réseau deviendront de plus en plus élevées.

Dans le domaine de l'IdO, un IdO adapté à tous les scénarios constitue une demande de base. Des spécifications techniques différentes sur les marchés fragmentés de l'IdO nuisent au développement des services IdO. Des secteurs comme l'entreposage, la logistique et l'énergie électrique ont également des exigences différenciées en matière de débits et de coûts. Par conséquent, le développement de marchés et la réalisation de valeur commerciale constituent d'importants défis pour le secteur de l'IdO.

La 5G a été appliquée dans certains cas de toB. Dans les processus de production et d'automatisation de base, les applications ont des exigences plus élevées en matière de débits, de latence, de fiabilité et de précision de positionnement, exigeant de nouvelles technologies au-delà de la 5G.

Pour la V2X, alors que l'Internet mobile continue de se développer, la plupart des systèmes actuels montés sur des véhicules peuvent accéder à l'Internet en vue de fournir des services comme les mises à jour de systèmes, le téléchargement de journaux et le divertissement embarqué. Des véhicules de livraison sans conducteur ont été déployés en Chine. En outre, les véhicules autonomes de niveaux 2 et 3 ont besoin de débits plus élevés pour effectuer les téléchargements montants et descendants des informations embarquées. Par ailleurs, la considération de la sensibilisation à la sécurité longue distance en dehors des véhicules et la gestion intelligente des transports créent des exigences supérieures en matière de technologie de détection.

Des technologies 5.5G clés ont été vérifiées comme ayant des capacités réseau dix fois supérieures

Les nouvelles tendances du secteur favorisent la mise à niveau de la 5G. La 5.5G offre des capacités réseau dix fois supérieures à la 5G, avec des débits en liaison descendante qui passent de 1 à 10 Gb/s et des débits en liaison montante qui passent de 100 Mb/s à 1 Gb/s. La 5.5G offre des expériences déterminées et une prise en charge de l'IdO passif et de la détection, en plus des capacités de communications conventionnelles.

Plusieurs technologies 5.5G clés ont déjà été entièrement vérifiées :

Un spectre à très large bande passante comme mmWave et la partie supérieure de la bande des 6 GHz (U6 GHz) a permis d'atteindre 10 Gb/s en liaison descendante et 1 Gb/s en liaison montante. L'ELAA-MM est utilisée pour résoudre les problèmes de couverture limitée des bandes hautes.

Des technologies clés de découplage du spectre, comme MB-SC (Multiple Band Serving Cell) et FSA (Flexible Spectrum Access), sont utilisées avec le découpage intelligent et la qualité de service en couche pour configurer des ressources de manière flexible et créer des expériences utilisateur déterminées.

En tant que technologie IdO à bas coût, l'IdO passif permet 100 milliards de connexions. Des tests sur le terrain ont montré qu'il pouvait atteindre une distance de couverture supérieure à 200 mètres, soit plus de 10 fois plus que celle de la RFID. La technologie de l'IdO passif devrait créer davantage d'opportunités commerciales dans des scénarios comme l'inventaire d'entrepôt, le suivi logistique et la surveillance de l'environnement.

Dans les transports, la technologie mmWave peut détecter des véhicules dans un rayon de 1 km, avec une précision de 0,5 m/s pour la vitesse, et une précision au mètre près, voire meilleure, pour la distance. Cette technologie améliore nettement la détection pour la sécurité routière et la gestion des transports urbains.

2023 sera une année charnière pour la 5.5G. Les progrès réalisés ont été plus rapides que prévu aux niveaux des normes, du spectre, de la chaîne industrielle, de l'écosystème et des applications. Les normes pour la 5.5G seront fournies dans les versions 18, 19 et 20 du 3GPP. La version 18 sera figée au S1 2024.

La 5.5G 10 Gb/s approche, et le développement s'accélère pour l'IdO avec 100 milliards de connexions. La communication et la détection harmonisées ont été mises en service à titre expérimental.

Comme dit le dicton, si vous voulez aller vite, partez seul, mais si vous voulez aller loin, partez ensemble. John Gao a conclu en déclarant que Huawei continuera de travailler avec des partenaires industriels pour mener une innovation conjointe et explorer des scénarios commerciaux, afin de préparer au déploiement commercial rapide de la 5.5G et de construire un monde plus intelligent.

