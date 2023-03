SXSW met de nouveau Airship à contribution pour optimiser les expériences critiques de son application mobile officielle SXSW GO 2023





Airship, le spécialiste des expériences d'applications mobiles, annonce aujourd'hui que South by Southwest® Conference and Festivals (SXSW®) utilise de nouveau la plateforme d'expériences applicatives d'Airship pour alimenter les notifications push et les messages in-app de son application mobile officielle SXSW GO, présentée par Showtime.

Nouveauté cette année, SXSW utilisera les nouvelles expériences sans code d'Airship pour un accueil plus souple sur l'application, afin de garantir que les participants soient en mesure d'optimiser la valeur de l'application en arrivant sur site. SXSW a en outre élargi son utilisation du portefeuille mobile d'Airship en numérisant les informations d'identification SXXpress pour permettre aux participants d'éviter les files d'attente avant les sessions, présentations, projections et fêtes.

L'application mobile SXSW GO est la clé numérique de la conférence SXSW. Elle permet aux participants d'y naviguer pour élaborer leur propre calendrier personnel, trouver des informations leur permettant de mieux s'y retrouver sur place, et découvrir des musiques, des films et sessions.

"Depuis une décennie, Airship est pour notre équipe un partenaire technologique créatif, qui travaille en étroite collaboration avec nos autres partenaires pour fournir des expériences innovantes basées sur des applications mobiles, qui libèrent la magie de SXSW", a affirmé Michael Brown, vice-président de l'innovation, SXSW. "L'application SXSW GO est le meilleur moyen de tirer le maximum de la conférence et des festivals, qu'on choisisse d'y participer en présentiel ou en ligne."

Les expériences d'application sans code ouvrent la voie à la réussite

Avec les AXP Scenes d'Airship, l'ensemble de l'équipe de SXSW est en mesure de créer et d'optimiser des démonstrations multi-écrans pour expliquer l'intérêt des notifications opt-in et du partage des autorisations de localisation, des éléments cruciaux pour améliorer numériquement les expériences des participants. D'autres scènes ont été créées pour encourager les utilisateurs des applications à achever leur profil, partager leurs applications préférées et adopter complètement des fonctions telles l'élaboration d'un calendrier personnalisé. Tout ceci est étroitement intégré à la messagerie de planification pour guider et informer les participants tout au long du SXSW. Les organisateurs utiliseront également des sondages AXP sans code pour mesurer la satisfaction et l'opinion des utilisateurs quant aux sessions et présentations individuelles.

L'utilisation accrue du portefeuille mobile libère les expériences VIP

Cette année, l'équipe SXSW utilise le portefeuille mobile d'Airship pour offrir le Pass SXXpress. Le pass express numérique permet aux participants inscrits d'économiser du temps et d'éviter la file d'attente pour assister aux présentations de festivals de musique, projections de films et télévisuelles, présentations de festivals de comédie, séances de conférences et fêtes. Les festivaliers auront la possibilité de solliciter un nombre limité de Passes SXXpress dans l'application SXSW GO ou le calendrier SXSW, dès 9h00 la veille de l'événement pour lequel ils souhaitent bénéficier d'un accès prioritaire.

SXSW a commencé à utiliser le portefeuille mobile d'Airship en 2016 pour le passage des informations d'identification du visiteur physique vers les passes de portefeuille numérique, permettant ainsi aux participants comme au personnel d'économiser un temps précieux. Durant cette première année ont été enregistrées une augmentation de 25 pour cent de la délivrance d'informations d'identification et une réduction des coûts de 54 pour cent.

Les messages fondés sur la localisation ciblée favorisent la découverte

La ville d'Austin regorge d'activités pendant la conférence SXSW, et les messages axés sur la localisation ciblée peuvent aider les participants à découvrir des événements en cours. La conférence SXSW a organisé des balises virtuelles tout autour de la zone afin de déclencher des notifications push basées sur la localisation ciblée d'Airship: celles-ci comportent des recommandations d'apprentissage automatique basées sur le calendrier personnalisé des festivaliers et le temps libre dans leur planning afin d'optimiser leurs temps et expérience.

"SXSW se consacre à aider les personnes créatives à atteindre leurs objectifs, et depuis plus de 10 ans, elles font confiance à Airship pour donner vie à leur application mobile par le biais d'expériences aidant les participants à découvrir et à profiter au maximum de SXSW," a déclaré Thomas Butta, responsable de la stratégie et du marketing, Airship. "Leur quête constante de l'expérience et leur volonté de repousser les frontières du possible ont rendu notre collaboration avec SXSW particulièrement enrichissante."

Les participants au SXSW peuvent télécharger l'application mobile SXSW GO et en apprendre davantage ici.

Depuis plus d'une décennie, Airship s'associe à la plateforme d'applications événementielles Eventbase pour optimiser les expériences d'applications mobiles des principaux événements au monde, y compris SXSW. Airship expose au SXSW 2023 dans le cadre de la Creative Industries Expo, stand 416, à l'Austin Convention Center. Les participants au SXSW peuvent solliciter un entretien avec un représentant d'Airship ou programmer une démonstration ici.

À propos d'Airship

Aucune entreprise ne s'implique autant qu'Airship pour soutenir les marques qui souhaitent maîtriser leur expérience d'application mobile.

Depuis les premiers pas des applications, l'entreprise optimise les messages commerciaux et étend son approche basée sur les données à l'ensemble des canaux de ré-engagement (portefeuille mobile, SMS, email), l'expérimentation d'UX, la création d'expériences natives sans code et l'App Store Optimization (ASO). Ayant optimisé des trillions d'interactions d'applications mobiles pour des milliers de marques dans le monde, la technologie et l'expertise sectorielle approfondie d'Airship ont permis aux applications de devenir le centre numérique de l'expérience client, la fidélité à la marque et la monétisation.

Avec la plateforme d'expérience application d'Airship et la technologie ASO et l'expertise de Gummicube, les marques disposent dorénavant d'un ensemble complet de solutions pour optimiser l'intégralité du parcours client avec l'application mobile, depuis la découverte jusqu'à la fidélisation, générant ainsi une valeur considérable pour toutes les parties prenantes.

Pour de plus amples informations, consultez www.airship.com, lisez notre blog ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

A propos de SXSW

SXSW se consacre à l'accompagnement des personnes créatives dans la concrétisation de leurs objectifs. Créé en 1987 à Austin, au Texas, SXSW est réputée pour sa conférence et ses festivals qui célèbrent la convergence de la technologie, du cinéma et de la télévision, de la musique, de l'éducation et de la culture. Destination incontournable des professionnels du monde entier, cet événement annuel qui se tient en mars propose des sessions, de la musique et des présentations de comédies, des projections de films et télévisuelles, des expositions, et tout un éventail d'opportunités de développement personnel et de réseautage. SXSW prouve que les découvertes les plus inattendues se produisent lorsque sont réunis des personnes et des sujets très divers. Le SXSW 2023 aura lieu du 10 au 19 mars 2023 à Austin. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site sxsw.com. Pour vous inscrire afin de participer à l'événement, veuillez visiter sxsw.com/attend.

