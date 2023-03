Paul Lorentz, président et chef de la direction de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de Manuvie, participera au Forum de la Gestion de patrimoine BMO Canada 2023





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 6 mars 2023 /CNW/ - Paul Lorentz, président et chef de la direction, Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de Manuvie, participera à titre de conférencier au Forum de la Gestion de patrimoine BMO Canada 2023, le mercredi 8 mars 2023. La présentation en direct est prévue de 10 h 20 à 11 h 5 (HE).

